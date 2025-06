Taremi bloccato in Iran per la guerra con Israele: non può raggiungere l'Inter negli Stati Uniti

Ascolta ora 00:00 00:00

Mehdi Taremi, è rimasto bloccato a Teheran a causa del conflitto tra Iran e Israele. Sono ore drammatiche, dopo l'attacco israeliano su obiettivi nucleari e militari iraniani, e la risposta dell'Iran con il lancio di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Inevitabilmente è coinvolto anche lo sport.

L'attaccante iraniano dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere oggi, sabato 14 giugno, i compagni negli Stati Uniti, dove la squadra agli ordini neo allenatore Cristian Chivu, sta preparando il debutto al Mondiale per Club. Era tutto pronto, il calciatore si è regolarmente presentato nell’aeroporto della capitale iraniana, salvo poi dover tornare indietro per ragioni di sicurezza. Anche lo scalo per i civili è stato, infatti, chiuso nell’emergenza. Mentre la guerra si allarga e si susseguono i bombardamenti da entrambi i fronti, l’intero spazio aereo è stato chiuso. L'Inter è in costante contatto con il giocatore nel tentativo di individuare una soluzione per consentirgli di aggregarsi al resto della squadra in vista del Mondiale per Club, in una situazione che resta complessa considerando le ragioni di sicurezza.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Porto, Taremi era arrivato a Milano come il fiore all'occhiello del mercato interista, salvo diventare forse la più grande delusione tra i nuovi acquisti. Con soli tre gol all'attivo in tutte le competizione, raramente ha inciso e il più delle volte è sembrato sempre avulso dal gioco. Dopo la delusione in finale di Champions, Taremi era tornato in Iran per giocare con la sua Nazionale, assicurando di voler restare all'Inter, nonostante la sua permanenza sia tutt'altro che certa. Ora l'inasprirsi dei rapporti tra Iran e Israele, mette a serio rischio la sua partecipazione al Mondiale per Club.

Una brutta notizia per Chivu, che esordirà sulla panchina nerazzurro mercoledì 18 giugno contro i messicani del Monterrey, nella prima giornata del gruppo E. Il girone è completato dai giapponesi dell'Urawa Reds (21 giugno) e gli argentini del River Plate (26 giugno), che hanno appena ceduto il talento Franco Mastantuono al Real Madrid per oltre 63 milioni di euro, ma che sarà regolarmente in campo con i Millionarios nel Mondiale per Club

Senza contare Taremi, al momento Chivu potrà quindi contare in attacco sulla coppia inamovibile Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Alle loro spalle c’è solo Sebastiano Esposito più Valentin Carboni, reduce però da lunghissimo stop. Il fratello di Sebastiano, Pio, protagonista di una grande stagione in Serie B con lo Spezia, sta invece recuperando dal suo infortunio muscolare e dovrebbe tornare solo per la terza sfida al River Plate.