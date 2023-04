Tensione nella Capitale: mazze e martelli, così gli ultras della Roma preparavano l'assalto

Sale la tensione nella Capitale per il rischio di disordini prima del match di Europa League in programma questa sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Feyenoord: è notizia di qualche minuto fa il fermo di una ventina di ultras giallorossi che stavano presumibilmente programmando un assalto armato contro i tifosi rivali.

Allerta nella Capitale

Il precedente del 2015, quando gli stessi supporters olandesi si resero protagonisti di atti di vandalismo contro la celebre Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, non lascia certo presagire che si tratterà di una serata di coppa come tante altre. Se a ciò si aggiunge la provocazione messa in atto ieri da una parte dei tifosi del Feyenoord, che si sono immortalati di proposito dinanzi alla Barcaccia per poi postare le foto sui social network con il chiaro intento di schernire le autorità italiane e gli stessi ultras giallorossi, è possibile comprendere come non ci sia l'intenzione di abbassare i toni. E questo è vero anche dal lato dei tifosi della Sud, dato che sempre ieri la polizia è riuscita a intervenire in tempo e a prevenire un blitz programmato da circa 200 romanisti, intenzionati ad assaltare il pub in cui stavano trascorrendo la serata i tifosi del Feyenoord.

Piano straordinario

Il timore di incidenti e scontri tra le due tifoserie ha spinto le autorità a preparare un piano di sicurezza straordinario, che prevede l'impiego di 1.500 tra uomini della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza. L'attenzione delle forze dell'ordine si focalizza in particolar modo nelle vie del centro e in prossimità dei principali monumenti della Capitale, alcuni dei quali sono stati transennati per prevenire il rischio di eventuali atti di vandalismo.

Per il momento, stando a quanto riferito dalle autorità, sono circa una quarantina gli ultras olandesi intercettati nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti in vista dell'incontro. Nel centro della Capitale, sinora, i tifosi del Feyenoord non hanno creato alcuna criticità e, suddivisi in piccoli gruppi, stanno passeggiando per le vie di una Roma letteralmente blindata. Dalla mezzanotte è scattato inoltre il divieto di somministrazione e trasporto di bevande in vetro, che terminerà solo domani mattina alle ore 8:00.

Il raid degli ultras giallorossi

Sempre nell'ambito delle operazioni di controllo preventivo da parte delle forze dell'ordine, gli uomini della polizia, il personale delle volanti e quello della Digos hanno intercettato un gruppo di una ventina di tifosi romanisti in un pub sito in via Andrea Doria. All'interno delle vetture degli ultras sono stati rinvenuti bastoni, mazze e addirittura dei martelli: i tifosi sono stati fermati e condotti presso gli uffici di polizia per le operazioni di identificazione e incriminazione.