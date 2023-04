Tifosi del Feyenoord in arrivo a Roma. Scatta il piano sicurezza per la Capitale

Massima attenzione sul fronte dell’ordine pubblico a Roma in vista della partita di Europa League tra giallorossi e la squadra olandese del Feyenoord che si giocherà domani sera alle 21 all’Olimpico. Nonostante la decisione della Prefettura capitolina di vietare la vendita dei biglietti per la gara ai residenti in Olanda, non si può escludere che tifosi della squadra di Rotterdam possano raggiungere la città in concomitanza con la partita. Per questo dal pomeriggio di oggi scatterà il piano sicurezza che blinderà i luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane.

Una necessità, questa, visti i precedenti che risalgono al febbraio del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi, in occasione della gara dei sedicesimi di finale di Europa League contro i giallorossi, mise a ferro e fuoco la Capitale arrivando a danneggiare anche la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna, allora da poco restaurata.

Le forze dell’ordine monitoreranno aeroporti, stazioni e caselli autostradali così da intercettare eventuali ultras olandesi in arrivo. Alcune decine di supporter del Feyenoord sarebbero già stati individuati a Napoli. Altro elemento da non sottovalutare sono le segnalazioni inviate alla polizia da alcune strutture alberghiere romane che hanno avvisato di aver ricevuto prenotazioni da parte di persone in arrivo dai Paesi Bassi.

Per garantire la sicurezza saranno impegnati 1500 uomini delle forze dell'ordine. Oggi saranno posizionate transenne in alcune zone della città, tra cui piazza di Trevi, piazza di Spagna e Trinità dei Monti. Dalle ore 13 verranno anche rimosse la auto in sosta da Largo Corrado Ricci a via del Cardello e quelle nelle strade limitrofe al pub Shamrock, locale divenuto negli anni luogo di ritrovo degli ultras. Il divieto di sosta si estenderà anche all'area del Foro Italico.

Modifiche, evidenzia invece Roma Today, sono previste anche alla circolazione dei mezzi del trasporto pubblico. Dalle 17 alle 21 di domani saranno disattivate le fermate dei bus sul lungotevere Diaz all'altezza del civico 17 e sul lungotevere Cadorna all'altezza dell'Aula Bunker.