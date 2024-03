"Ti taglio la gola": Juric choc nei confronti di Italiano

Alta, altissima tensione nei minuti finali di Torino-Fiorentina tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano. Al 90' della sfida disputata ieri sera, infatti, il direttore di gara Matteo Marchetti per un acceso battibecco ha ammonito il tecnico della Fiorentina ed espulso quello granata che era già stato ammonito a fine del primo tempo. Secondo quanto riportato da Sky Sport e Repubblica, Juric prima di lasciare il campo visibilmente alterato e nervoso avrebbe pronunciato questa frase choc nei confronti del collega: "Ti taglio la gola". Non è la prima volta che il tecnico del Torino si rende protagonista di sfuriate di questa portata e anche questa volta si può affermare con certezza come abbia esagerato salvo poi fare marcia indietro durante le interviste post partita.

La riappacificazione

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è presentato davanti alle telecamere per gettare acqua sul fuoco e per prendere le parti del collega che pare abbia frainteso le sue parole. "Parlavo con il quarto uomo, lui ha frainteso: tutti vogliamo vincere, c'era adrenalina e a volte non sei lucido. È venuto fuori un battibecco e mi dispiace per la sua espulsione, ma dopo le partite si torna tranquilli e si pensa alla prossima. Si torna amici come prima, ci siamo riabbracciati" . I due si sono poi abbracciati per porre fine a questa brutta pagina di calcio:

Quindi si può rimediare nelle interviste post partita. Buono a sapersi, chissà qualche allenatore prenda spunto



Lo stesso Juric, ammonito per proteste a fine primo tempo, poco prima che Samuele Ricci venisse poi espulso, si è scusato per il gesto plateale ma soprattutto per le sue parole che niente hanno a che vedere con lo sport: "C'è l'adrenalina a 1000 e litighi anche per delle cose su cui non dovresti litigare. Italiano è un amico. Il nostro sangue è lo stesso, andiamo un po' fuori dalle righe, c'è questo duello intenso, ma bello. Ho esagerato e sono stato espulso giustamente, devo chiedere scusa, ma non prometto niente per la prossima volta". A tentare di fare da paciere ci ha pensato anche il presidente del Torino Urbano Cairo che al triplice fischio del match contro la Fiorentina è sceso nel tunnel degli spogliatoi per tentare di placare gli animi visto il forte nervosismo.

Tensione europea

Ci sono diverse squadre che stanno lottando per un posto in Europa e ieri il Torino ha perso la ghiotta occasione di avvicinarsi alla Fiorentina che resta invece distante cinque lunghezze. 37 punti per i granata che occupano il decimo posto in classifica, 42 punti per i viola che sono invece settimini a meno quattro dall'Atalanta che deve però ancora giocare la sua partita. Il gol annullato nel primo tempo a Zapata e l'espulsione di Ricci hanno sicuramente influito sullo stato d'animo di Juric che in questi anni ha comunque disputato degli ottimi campionati considerando la forza delle avversarie e il valore della rosa a sua disposizione.