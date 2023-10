Si rivede Recoba: ecco quale squadra allenerà

È la sua prima esperienza da allenatore di un grande club, c'è molto entusiasmo e i tifosi lo acclamano già: Alvaro Recoba, detto "El Chino", ex calciatore tra le altre di Inter, Venezia e Torino è stato presentato dalla società Nacional di Montevideo nelle scorse ore subentrando ad Alvaro Gutierrez per il quale è stata fatale la sconfitta per 2-0 contro il Boston River quando siamo soltanto alla sesta giornata di campionato.

Chi è Recoba

Massimo Moratti non fece mai mistero di essere legato a Recoba tale da considerarlo un suo pupillo, il 47enne allenava nella Terza Divisione uruguaina la società di Montevideo prima di essere chiamato in prima squadra nella massima divisione. Considerato un uomo simbolo del Nacional, si è fatto le ossa facendo da assistente a tre tecnici che hanno allenato la prima squadra: Alejandro Cappuccio, Martín Liguera e Jorge Giordano. L'esperienza più felice della sua fin qui breve carriera come mister è stata alla guida della seconda squadra quando ha vinto il Torneo di Apertura dello scorso anno.

Come scrive il Nacional sul proprio sito web dando il benvenuto a Recoba, nella sua nuova avventura sarà affiancato da Nelson Abeijón in qualità di assistente tecnico e Juan Manuel Alzamendi come preparatore atletico. Nella sua esperienza in terza categoria ha vinto il campionato e nel 2022 la sua squadra ha vinto la finale contro il Peñarol senza mai perdere dopo 15 incontri disputati. Il suo esordio è previsto per lunedì 23 ottobre, in casa, contro il Deportivo Maldonado.

Ha sempre segnato reti di pregevole fattura ma come dimenticare quella da metà campo contro l'Empoli nella stagione 1997-1998: nel suo palmarès italiano ha vinto ben due scudetti con l'Inter oltre a due Coppe Italia, due Supercoppe, la Uefa del 1998 (sempre con i nerazzurri) e due titoli nazionali in Uruguay giunti a fine carriera. Con la sua Nazionale può vantare 69 presenze e 11 reti. "P oteva essere il migliore al mondo, un fenomeno, con capacità tecniche uniche. Io Recoba l'ho davvero amato ", dichiarò Massimo Moratti come ricorda Dazn. A sfavore di Recoba, però, hanno giocato i rendimenti non sempre al top e fatti di alti e bassi. " A Moratti devo tantissimo, ha sempre creduto in me ed è sempre stato al mio fianco anche quando le cose non andavano bene ", disse una volta "El Chino".