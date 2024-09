Il vetro sfondato e la pistola puntata in faccia: Neres rapinato dopo Napoli-Parma

Ascolta ora 00:00 00:00

Serata da dimenticare per il neo acquisto del Napoli David Neres, aggredito mentre si trovava in auto in compagnia della moglie da due malviventi e rapinato del Rolex.

L'episodio si è verificato dopo la conclusione del folle match vinto in rimonta dalla squadra partenopea contro il Parma, passato in vantaggio al minuto 17 del primo tempo con un gol di Ange-Yoan Bonny e poi sconfitto nei minuti di recupero grazie ai gol messi a segno da Romelu Lukaku al 92esimo e da André-Frank Anguissa al 96esimo. Proprio Neres, entrato in campo nella fase finale del match, è stato uno dei principali artefici della vittoria, servendo ad Anguissa la palla per la rete del sorpasso.

Dal punto di vista sportivo, quindi, per l'attaccante brasiliano si trattava di una serata decisamente positiva, purtroppo rovinata dall'esperienza vissuta in prima persona nel post partita. Il 27enne stava facendo ritorno all'Hotel Parker's di Napoli, albergo di lusso a cinque stelle sito in Corso Vittorio Emanuele in cui alloggia temporaneamente e dove era atteso da qualche decina di tifosi partenopei che volevano celebrarlo per l'assist decisivo e farsi degli scatti insieme, quando il van di colore scuro su cui viaggiavano lui e la moglie è stato assaltato da due rapinatori.

L'auto è stata affiancata da due uomini col volto coperto, che hanno mandato in frantumi il vetro di un finestrino per puntare poi la canna di una pistola alla testa del calciatore azzurro. L'obiettivo era quello di impossessarsi del Rolex del valore di circa 100mila euro che Neres aveva al polso in quel momento: terrorizzato, l'attaccante brasiliano ha consegnato l'orologio ai malviventi, i quali si sono successivamente dileguati a bordo di una moto. Dopo aver sporto denuncia alla polizia, Neres è rientrato in albergo, festeggiato da alcuni tifosi che, ignari di quanto gli era appena accaduto, lo hanno acclamato.

Scuro in volto, il 27enne è rientrato a testa bassa in hotel, stupendo un po' tutti. A spiegare la situazione ci ha pensato la moglie con una storia pubblicata su Instagram qualche minuto dopo.

"David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori, ma mentre stavamo lasciando lo stadio dopo la partita due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino dell'auto e ci hanno derubato con una pistola puntata"

, ha spiegato la modella tedesca