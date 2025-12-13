John Elkann si tiene la Juve ma scatena la rivolta social: ecco la reazione dei tifosi bianconeri

L'interesse manifestato da Tether Investments per l'acquisto della Juventus, ha monopolizzato la discussione calcistica nelle ultime ore. Visto il legame centenario tra il club bianconero e la famiglia Agnelli sembra davvero difficile immaginare la Vecchia Signora in mano ad altri proprietari. Proprio nel momento in cui ai tifosi bianconeri stava per cominciare a balenare in mente questa possibile suggestione, ci ha pensato John Elkann in un video a chiarire la situazione in maniera ufficiale.

La posizione espressa dal numero uno di Exor è netta: "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita". Un messaggio chiaro, quindi, al colosso delle criptovalute, già in possesso dell'11,527% del capitale sociale, che aveva tentato la scalata ai vertici della società bianconera. La Juve resta dunque saldamente tra i gioielli della famiglia Agnelli e su questo non ci sono dubbi. Ma come hanno preso i tifosi la reazione orgogliosa di John Elkann? Dalle prime impressioni non benissimo. Basti pensare che il video è stato pubblicato sull'account X e sulla pagina Facebook (al momento non su Instagram), che conta 46 milioni di follower. Dopo meno di tre ore, le visualizzazioni erano poco più di 400mila (numeri non elevatissimi) ma i commenti erano per l'83% negativi.

John Elkann: “La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita” pic.twitter.com/K7ORlLF5Ds — JuventusFC (@juventusfc) December 13, 2025

Andiamo a vedere i più rilevanti. C'è chi mette in evidenza la portate dell'offerta di Tether: "Ok per sostenere la squadra quindi siete disposti anche voi a cacciare un miliardo da mettere dentro? ". E chi fa una critica sul momento di crisi degli ulimini anni: "È stata venduta la passione. Quella che avete smesso di mettere in campo e fuori. Servono persone competenti che amino visceralmente la Juventus e la vogliano vedere primeggiare in Italia, Europa, Mondo. Altrimenti sono solo parole".