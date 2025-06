"Volevo solo l'Al Hilal", "Ognuno sa quello che ha fatto": botta e risposta Inzaghi-Marotta

Ascolta ora 00:00 00:00

Hanno fatto e continuano a far discutere le dichiarazioni che nelle ultime ore ha fatto l'amministratore delegato dell'Al Hilal, Esteve Calzada, a proposito dell'arrivo in panchina di Simone Inzaghi che sarebbe stato deciso ben prima della disastrosa finale di Champions League che l'Inter ha perso 5-0 contro il Paris Saint-Germain. " Stava giocando una partita importante e ci ha chiesto di tenere la cosa da parte fino a dopo la finale di Champions. Aveva già deciso ma non ha voluto firmare prima della finale", ha spiegato il Ceo scatenando inevitabili polemiche a distanza tra lo stesso Inzaghi e il dirigente interista Beppe Marotta.

Le parole di Inzaghi

Il calcio è strano e proprio in questi giorni tutti i protagonisti della vicenda si trovano negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. A tal proposito, l'ex tecnico nerazzurro in conferenza stampa prima dell'esordio del suo Al Hilal contro il Real Madrid ha dichiarato che " non c'era nessuna altra squadra che avrei voluto allenare. Perciò ho scelto l'Al Hilal " sottolineando di aver accettato la nuova sfida uscendo dalla sua " comfort zone dopo diversi anni nall'Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove ".

A chi gli ha chiesto le tempistiche circa il suo addio all'Inter, Inzaghi ha spiegato che " come spesso è accaduto nei miei quattro anni all'Inter ho ascoltato di tutto. Se questo è il prezzo che devo pagare sono felice di farlo, non è nulla in confronto alle cose positive che ho ricevuto da tutti. E parlo dei tifosi, della dirigenza, dei giocatori e dell'Inter. So che mi mancherà tutto, anche questo. Anche le accuse più ingiuste che mi sono state rivolte negli ultimi quattro anni".

Le parole di Marotta

A stretto giro non si è fatta attendere la risposa di Marotta in merito all'addio di Simone Inzaghi che ha liquidato in maniera lapidaria. " L'addio di Simone Inzaghi? La cosa importante è che si è chiuso un ciclo ed è iniziato un'altro ", ha dichiarato il presidente dell'Inter ai microfoni di Dazn prima della partita con il Monterrey pareggiata per 1-1.

Sono fatti fisiologici, non corro dietro dietro a voci, smentite e dichiarazioni. Ognuno sa quello che ha fatto. Noi siamo grati a Inzaghi per quello che ha fatto, ma l'Inter va avanti e siamo molto contenti di Chivu

".