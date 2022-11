"Il vostro nuovo ad sta arrivando": Ryanair prende in giro gli Agnelli

Il terremoto che ha colpito la Juventus con le dimissioni di tutto il cda - e le dimissioni di Binotto da team principal della Ferrari - non sono passate inosservate anche al di fuori dal mondo sportivo: come già accaduto dopo l'eliminazione della squadra bianconera dalla Champions League appena un mese fa, Ryanair Italia ha fatto ironia sui propri canali social.

"Binotto nuovo ad"

A fine ottobre e dopo il 4-3 subìto dal Benfica, Massimiliano Allegri era stato mostrato (con un fotomontaggio) seduto tra le prime file di un aereo, sorridente, con un tweet tanto ironico quanto pungente: " Non c'è posto alla Champions League ma c'è sempre posto a bordo ". Il mister era sulla graticola per i risultati deludenti e molti volevano la sua "testa". Adesso, invece, la nuova ironia corre sull'asse Juve-Ferrari dopo le dimissioni di Mattia Binotto, ex team principal della scuderia di Maranello. Con il finto biglietto 11A e la famosa "priority", Ryanair ha annunciato la (finta) novità: " Juventusfc, il vostro nuovo Ad sta arrivando ".

Le reazioni social

Evidentemente c'è qualche anti-juventino tra i social media manager italiani della compagnia irlandese che prende di mira, quando possibile, la società bianconera. Le condivisioni e le reazioni allo sfottò sono stati migliaia e hanno diviso tifosi e semplici appassionati. " Boicottare questa compagnia è il minimo, anche perché sono così simpatici solo con la juventus ", twitta Enea, probabile tifoso della società con sede a La Continassa. La risposta di Tano è chiara, felice di " vedervi piangere pure per della sana ironia ".

"Imbarco porta dietro"

Un altro utente fa notare una cosa significativamente ironica del fotomontaggio della Ryanair: nonostante il finto posto 11, quindi tra le prime file, l'imbarco per Binotto dovrebbe avvenire ugualmente dalla porta posteriore. Anche stavolta, nulla è stato lasciato al caso. Ma i particolari non finiscono qui: sul riferimento del biglietto (normalmente il codice di lettere e numeri della prenotazione) appare la scritta S3R1EB, che si può facilmente tradurre con "Serie B". Secondo Nicola questa scritta "è poesia" mentre Alessandra non ci sta: " Un livello di comunicazione infimo, vergognatevi ". Luca è drastico: " Mi autoaccuso pubblicamente di essere salito un paio di volte sui vostri aerei. Prometto solennemente di non farlo mai più. Grazie" .