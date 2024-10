"Zeman farà la riabilitazione al Gemelli": la stima sui tempi di recupero

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora più o meno 24 ore di ricovero alla Casa di Cura Pierangeli di Pescara, dopodiché l'ex tecnico boemo Zdnenek Zeman tornerà a Roma per la lunga riabilitazione che lo attende: è questo il nuovo iter che seguirà il 77enne dopo il ricovero nella struttura del capoluogo abruzzese martedì scorso per un attacco ischemico ed è seguito dal primario di Cardiologia, il prof. Stefano Guarracini.

Il recupero al Gemelli

Le ultimissime notizie sulle condizioni di salute di Zeman le ha comunicate Guarracini alla stampa. " È stabile e domani tornerà a Roma per la riabilitazione", ha fatto sapere dopo le rassicurazioni della giornata di domenica 20 ottobre in cui aveva fatto sapere che fosse in condizioni stabili, che parlava ed era lucido. La struttura che lo ospiterà sarà il Policlinico Gemelli di Roma dove trascorrerà tutto il tempo necessario prima di far ritorno a casa. Stando alle indiscrezioni e alla problematica che ha colpito l'ex tecnico del Pescara non si annunciano tempi brevi: si parla di almeno un mese che dovrà trascorrere nel reparto di Neuro-riabilitazione per poter risolvere il deficit di movimento che ha colpito la parte destra del suo corpo.

La dedica del Pescara

Per sempre nei cuori di dirigenti e società del "Delfino", nell'ultima gara di campionato in cui la squadra di mister Baldini ha ottenuto tre preziosissimi punti in trasferta contro la Spal, un pensiero è volato a Zeman. " Se siamo quassù è per il lavoro che lui ha fatto prima di noi", ha dichiarato il tecnico. La cosa fondamentale è che la grande paura dopo l'ischemia adesso sia passata: in un primo momento i familiari hanno temuto per la sua vita, di corsa è stato portato da Roma a Pescara dove già era stato ricoverato nei mesi scorsi per la prima ischemia e il successivo intervento chirurgico alle coronarie e adesso potrà tornare nella Capitale per il pieno e completo recupero psico-motorio.

Il pensiero di Di Biagio

Anche se da professionista non ha mai indossato la casacca del Pescara, molto attaccato alla città è Gigi Di Biagio, ex calciatore di Roma e Inter che in una sfida a Padel con glorie del calcio come Vincent Candela, Gianluca Zambrotta e Christian Panucci, ha voluto riservare un pensiero affettuoso a Zeman che lo ha allenato sia al Foggia che alla Roma.

Su di lui il discorso va al di del calcio. Per me è un secondo padre, quando non sta bene mi preoccupo e mi tocca il cuore. La situazione ora è sotto controllo, quindi lo andrò a trovare per fargli un in bocca al lupo di persona

".