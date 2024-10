"Parla ed è lucido": come sta Zeman dopo l’ischemia

Ascolta ora 00:00 00:00

Passata la paura per l'attacco ischemico che lo ha colpito martedì scorso, l'ex allenatore boemo Zdenek Zeman inizia il suo processo di recupero sotto le cure attente della clinica pescarese Casa di Cura Pierangeli dove si trova ricoverato. Stavolta, rispetto a quanto avvenuto in passato, ha subìto anche un problema di movimento nella parte destra del suo corpo.

Le condizioni di Zeman

A dare il primo bollettino è direttamente il primario di Cardiologia di Zeman, il prof. Stefano Guarracini che lo ha seguito sin dalla prima volta in cui ebbe un malore. " Mister Zdenek Zeman è stabile, sempre emiplegico a destra, ma parla ed è lucido. Sarà però necessario un lungo periodo di cure e riabilitazione", ha spiegato l'esperto al Messaggero. Con il termine emiplegico, Guarracini ha inteso dire la paralisi del corpo sul lato destro, problematica che avviene spesso quando si verificano lesioni cerebrali oppure ictus o ischemie come nel caso del 77enne nato a Praga. Un altro passaggio importante riguarda i tempi di recupero: il primario è stato chiaro, non si tratta di un periodo breve e sarà necessaria anche la riabilitazione.

Questa volta il problema è stato sicuramente più serio rispetto a quanto avvenuto il 12 dicembre 2023 con il primo attacco ischemico che inizialmente lo tenne in clinica soltanto pochi giorni per poi tornare addirittura sui campi da calcio prima del definitivo ritiro a febbraio. Accanto a Zeman ci sono moglie e figli che non lo lasciano mai da solo: la notizia più importante è stata data nel momento del ricovero in cui si è subito detto che non la sua vita non era a rischio. Bisognerà adesso capire come risponderà alle cure per comprendere anche quando e in che modo potrà riprendere pienamente le sue capacità motorie e non solo.

Il desiderio del boemo

Secondo alcune indiscrezioni, la mancanza del calcio si sarebbe fatta sentire sempre più insistentemente con il passare dei mesi tant'é che alcune settimane fa avrebbe confidato ad alcuni amici intimi, tra cui l'ex direttore sportivo del Pescara, Daniele Delli Carri, di voler tornare ad allenare.

vicissitudini personali

Viste le sue attuali condizioni di salute appare ormai improbabile un suo ritorno in panchina anche a lungo termine: Zeman ha già subìto a febbraio un intervento in cui sono stati applicati ben quattro stent alle coronarie con tempi di recupero che apparvero subito molto lunghi tant'é che lo stesso boemo, pochi giorni dopo, decise di lasciare per sempre il mondo del calcio per le "" che presero il sopravvento.