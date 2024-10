Zeman colpito da una nuova ischemia: come sta l'ex allenatore del Pescara

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è in pericolo di vita l'ex allenatore boemo del Pescara, Zdenek Zeman, che nella giornata di martedì 15 ottobre è stato colpito da un'ischemia e portato per accertamenti nella clinica Pierangeli del capoluogo abruzzese, dove era già stato ricoverato nei mesi scorsi. La notizia è stata data dal quotidiano Il Centro.

Le condizioni di Zeman

Secondo le prime informazioni, il 77enne sarebbe arrivato a Pescara da Roma dove si trovava nella serata di martedì. La diagnosi di ischemia è stata la stessa che lo aveva già colpito più o meno un anno fa e che lo tenne lontano dai campi da gioco per qualche settimana, salvo poi decidere di ritirarsi dal mondo del calcio nel mese di febbraio di quest'anno. Quel che più conta, comunque, è che l'attacco ischemico non lo ha messo in pericolo di vita. Le sue condizioni complessive sono considerate buone, è vigile e lucido e il professor Stefano Guarracini, Primario di Cardiologia della clinica Pierangeli, che si occupa di Zeman ha spiegato al Messaggero che l'ex allenatore dovrà adesso seguire un percorso riabilitativo per poter recuperare al meglio.

I problemi di salute del boemo

L'allenatore nato a Praga il 12 maggio 1947 ha iniziato ad avere problemi di salute nel dicembre 2023 con un lieve malore mentre allenava i suoi ex calciatori: in quell'occasione fu colpito da " una lieve ischemia transitoria " ed entrò per la prima volta al Pierangeli. A seguito di quell'attacco, il cardiologo fu chiaro: addio alle sigarette e non soltanto in campo. Dopo aver lasciato la clinica tornò in campo pochi giorni dopo tra la felicità e gli applausi della società Pescara Calcio ma purtroppo si trattò di poco tempo: a febbraio ha dovuto affrontre un intervento chirurgico che non si poteva posticipare, come preventivato inizialmente, nel mese di giugno a campionato finito.

Si è trattato di un intervento al cuore con l'installazione di 4 bypass alle coronarie: per questa ragione a Zeman fu detto di osservare un periodo di riposo assoluto pari ad almeno 4-5 mesi, per lui quindi il campionato era da considerarsi finito. Pochi giorni dopo, però, ecco l'annuncio dello stesso boemo. " Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta ", disse.

Pochi giorni dopo tornò a salire la paura per un nuovo ricovero causato da importanti accertamenti circa il possibile rigetto di uno dei bypass: tutto andò per il meglio, poco tempo dopo fece ritorno a casa godendosi il meritato recupero.