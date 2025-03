Dal call center agli eventi, ora l'università Bocconi ha il suo sound

Ascolta ora 00:00 00:00

L'università Bocconi in musica. Da qualche settimana l'ateneo ha lanciato la propria «identità sonora» attraverso la quale, spiegano in una nota, «Bocconi comunica i valori, la storia centenaria e la visione del futuro con una prospettiva distintiva e memorabile, creando un legame emotivo e immediato con chi la sceglie, sia come luogo di studio sia come partner accademico o professionale». Un'idea innovativa in cui «multiculturalismo, comunità, ricerca, innovazione sono gli elementi chiave che definiscono Bocconi e trovano adesso una nuova eco attraverso suoni e melodie in grado di evocare questi concetti. Il legame con Milano è poi un aspetto fondamentale del progetto. Una connessione che non si riflette più nella sola immagine, ma prende forma attraverso un'identità sonora strutturata e coerente ai valori», commenta Silvia Tracchi, Corporate Marketing & Communication Director. Nel creare l'identità sonora, le lettere che compongono «Bocconi» sono state trasformate in note e creano un'impronta unica e irripetibile, accompagnate dal pianoforte che richiama la tradizione classica e il rigore accademico. A evocare il dinamismo di Milano sono i suoni ambientali e i synth pad, che interpretano lo spirito di una città innovativa e proiettata verso il futuro. A rappresentare Bocconi e la sua comunità è il clap, simbolo di partecipazione e condivisione. A trasformare gli elementi visivi in un set di suoni e musiche è la sound agency milanese KOE. «Il sound logo non è l'unica impronta sonora dell'Università Bocconi», spiegano l'executive producer, Paolo Ceresoli e il creative director Matteo Rigamonti, «abbiamo sviluppato suoni specifici anche per il call center e gli eventi istituzionali». In futuro, il sound design conquisterà nuovi luoghi e spazi, contaminando diversi punti di interazione dell'ateneo.

Il «sound» di Bocconi troverà spazio in molti dei servizi digitali dell'Università, come la piattaforma di e-learning o le app istituzionali, aggiungendo quel tocco in più per rendere più fluida e riconoscibile l'esperienza di studenti e docenti.