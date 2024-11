Palazzo Lombardia. Oggi vaccino-day

Ascolta ora 00:00 00:00

«Nell'ambito della campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia, oggi martedì 5 novembre e giovedì 21 novembre i cittadini potranno vaccinarsi senza necessità di prenotazione sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D'Aosta. Confido in una ampia partecipazione all'iniziativa e ringrazio l'ASST Nord Milano per la disponibilità dimostrata» .

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l'invito a vaccinarsi. La somministrazione dei vaccini sarà a cura dell'ASST Nord Milano, che nell'occasione allestirà tre linee vaccinali: antinfluenzali, anti-pneumococco e Covid: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sarà posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all'interno della quale saranno ricavati i box vaccinali.

L'accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito dalla rampa di Piazza Duca d'Aosta: sarà possibile vaccinarsi in orario compreso tra le ore 9 e le ore 15. Si annuncia pesante la stagione influenzale con i primi casi della variante «australiana» già segnalati in alcuni regioni come Lombardia, Piemonte e Lazio. A causarla è il sottotipo H3N2 del ceppo influenzale A, una variante più virulenta e aggressiva rispetto all'H1N1 che lo scorso anno ha dominato la stagione influenzale. Più pesanti i sintomi sia a livello respiratorio sia polmonare.

«Ci aspettiamo una stagione influenzale abbastanza vivace proprio per la presenza di questa variante del virus influenzale A-H3N2 che è immuno evasiva e con un'altra capacità di diffusione- spiega il virologo Fabrizio Pregliasco- E' più pesante nei suoi effetti sulla salute rispetto agli altri virus influenzali e può avere un coinvolgimento anche neurologico. E' molto raro, ma questa possibilità nelle persone fragili e a rischio c'è».