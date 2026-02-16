Capodanno cinese al galoppo. Nei menu omaggio al Cavallo

Domani, il 17 febbraio, Milano sarà cinese per un giorno. Inizierà il capodanno cinese, la più importante ricorrenza del Paese del Dragone. Un momento dell'anno che costituisce una fase di passaggio dall'alto valore simbolico. Esce il Serpente di legno ed entra il Cavallo Rosso di Fuoco, che simboleggia energia, cambiamento e movimento. E come ogni anno molti ristoranti dedicano alla ricorrenza menu speciali.

Ba Restaurant Dal 16 febbraio al 3 marzo nel ristorante di Marco Liu, al 22 di via Sanzio, a pranzo e a cena sarà disponibile un menù dedicato alla ricorrenza: tra i piatti, reinterpretazioni di simboli tradizionali della prosperità e della fortuna, la Ricciola marinata, vari Dim sum, i Lamian tirati a mano con astice, la Pluma iberica caramellata alla char siu. Si conclude con un dessert del celebre pasticciere Ernst Knam. Il prezzo del menù è di 128 euro, abbinamento vini a parte.

Mandarin Oriental Lunedi 23 l'albergo in via Andegari propone una serata immersiva dedicata all'ingresso nell'Anno del Cavallo. Nel menu ideato dall'executive chef Antonio Guida, antipasti in condivisione (Spring roll, Baozi, Dim Sum), Wonton Soup con ravioli ripieni, Branzino all'orientale, Maiale con salsa hoisin, pak choi e crema di riso al nero di seppia. Infine il dolce ideato dal pastry chef Marco Pinna. Esibizioni live tradizionali e calligrafi. Prezzo 150 euro, bevande escluse.

Gong Oriental Attitude Il ristorante di Giulia Liu in corso Concordia domani diventa il palcoscenico di un rito di passaggio con un menu ad hoc in cui ogni portata è un augurio di prosperità: i Dim Sum simbolo di condivisione e ricchezza, il Riso della stabilità, i piatti di mare dell'abbondanza, l'Anatra affumicata al tè nero la solidità familiare. Si chiude con il dessert icona: Il Galoppo della Fortuna, che evoca "un destriero celeste capace di trasportare verso le terre degli immortali", spiega Giulia.

Dragon Kitchen Locale di recente apertura in via Carlo Foldi 8, festeggia il Capodanno Cinese 2026 con tre nuovi menù degustazione disponibili per tutto febbraio: il Lanterna Rossa (29,90 euro) con bastoncini di pollo canju, riso kubak, chopsuey di gamberi; il Fiamma del cavallo (29,90 euro) con jiaozi di anatra, golden Dragon rice e anatra laccata. La Nuvola Rossa è una variante veg (25,90).

Bon Wei Per domani chef Zhang Guoqing ha ideato un menu di 10 portate simbolico delle qualità del Cavallo di Fuoco. Tra i piatti la Zuppa agropiccante di cernia, la Trilogia di uovo e muscolo di manzo freddo, il Longevity Lamian con manzo al curry cantonese, il Branzino laccato alla shanghainese. Prezzo 110 euro (40 il pairing). Poi per 14 giorni in carta resteranno quattro dei piatti.

Il Gusto della Nebbia Non c'è un menu ad hoc per il Capodanno cinese, ma è una festa continua in questo ristorante in via Nino Bonnet, guidato dal vulcanico Lampo Wu. I piatti sono quelli della cucina di Chongqing, città distopica avvolta dalla nebbia almeno cento giorni l'anno, piccanti e colorati. Punto forte gli xiao miàn, "piccoli noodles" preparati con cura e amore. E il Tofu Vulcano, piatto ribollente di lava.

Shoo Loon Kan Primo ristorante italiano della catena diffusa in tutto il mondo e specializzata nell'hot pot, la

pentola dove ribolle un brodo nel quale cuocere ingredienti di ogni genere (carne, pesce, verdure, noodles). Atmosfera impagabile, interattività, tanti coperti e un'atmosfera perfetta per festeggiare il nuovo che avanza.