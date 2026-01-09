Cartoline dalle Olimpiadi. Pronte dodici telecamere

Dodici telecamere coordinate da remoto che manderanno in tutto il mondo le cartoline più belle dai territori dei Giochi invernali, due studi allestiti in piazza Duomo e due studi allestiti nella venue Olimpica Livigno Snow Park con vista sulle piste di gara: sono queste alcune delle peculiarità che caratterizzeranno la copertura televisiva delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

L'Olympic Broadcasting Services - la struttura del Comitato Olimpico Internazionale che produrrà la copertura televisiva, radiofonica e digitale - e Fondazione Milano Cortina 2026, tramite la sua funzione Broadcast Services, hanno lavorato a stretto contatto con l'obiettivo di fornire riprese sportive innovative e all'avanguardia, senza dimenticare l'importanza di dare visibilità anche al Paese e ai territori che ospitano i Giochi.

Si tratta di telecamere remotate, che verranno posizionate in luoghi adatti per una ripresa "landscape" di un paesaggio o monumento caratteristico di quel territorio. Per i Giochi di Milano Cortina le telecamere saranno dodici: quattro a Milano distribuite tra Piazza Duomo, il Castello Sforzesco, l'Arco della Pace; una in Val di Fiemme, a riprendere Cavalese e il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme; una ad Anterselva, che riprenderà l'intera vallata; una a Bormio, che riprenderà la cittadina dalla Torre della Baiona; una a Livigno, con una visuale della vallata da Carosello 3000; due a Cortina, una in centro a riprendere piazza Di Bona e il suo campanile, e una da Ra Valles a inquadrare la cittadina di Cortina e le valli delle Dolomiti; una a Verona in Piazza Bra, rivolta verso l'Arena; una a Venezia a riprendere il Canal Grande da Palazzo Cavalli.

"Le telecamere - ricorda la Fondazione Milano Cortina - inizieranno a operare da fine gennaio

2026, restando attive per tutto il corso dei Giochi. Grazie a questa copertura, le immagini verranno distribuite a tutti i Media Rights Holders internazionali portando, così, i nostri territori nelle case di tutto il mondo".