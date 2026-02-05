Da Caruso a Giannini: ecco le nostre star

Tutto iniziò nel 1953, anno in cui E. M. Stuart, presidente della Hollywood Chamber of Commerce, decide di istituire la Walk of Fame di Hollywood per ricordare e celebrare i personaggi famosi da ogni parte del mondo. Nel corso del tempo hanno ricevuto la loro stella anche molti italiani, con una netta preminenza del gentil sesso. Camminando per la Walk of Fame potete incontrare nomi molto noti ed altri oggi un po' dimenticati. Tra i notissimi c'è Giancarlo Giannini che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nel 2020, in pieno Covid, e che poi ha ricevuto materialmente la posa della stella nel 2023. Il tenore Luciano Pavarotti (1935 - 2007) l'ha ricevuta post mortem nel 2022. La regista Lina Wertmüller (1928 - 2021) l'ha ricevuta invece nel 2019. Gina Lollobrigida (1927 - 2023) l'ha ricevuta nel 2018. Ennio Morricone invece l'ha ricevutanel 2016, Andrea Bocelli nel 2010, Bernardo Bertolucci nel 2008, Sophia Loren nel 1994. Prima c'era stata un'infornata di Italiani e di Italiane tutte inseriti nel 1960: il tenore napoletano Enrico Caruso, il divo del muto Rodolfo Valentino, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, il soprano Renata Tebaldi, il tenore Beniamino Gigli, l'attrice Anna Magnani una delle più grandi attrici del Novecento, il direttore d'orchestra Ezio Pinza e la soprano Licia Albanese conosciuta per le sue memorabili interpretazioni di di Cio-Cio San in Madama Butterlfy.

Una pattuglia

piccola ma, agguerrita e varia, a cui si aggiunge ora anche Franco Nero, che punteggia d'Italia le circa 2800 stelle totali della Walk fo Fame. A breve dovrebbe aggiungersi anche il mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi.