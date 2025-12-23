Case calmierate ai lavoratori, prime consegne

Prime consegne di appartamenti ai dipendenti delle aziende che hanno aderito al progetto del Comune "Casa ai lavoratori". Trenta alloggi sono stati ristrutturati nei mesi scorsi e saranno subito assegnati in affitto a canone calmierato a dipendenti delle società Amsa e Unareti del Gruppo A2a. Ieri il sindaco Beppe Sala ha consegnato simbolicamente le prime chiavi a un lavoratore Amsa che si trasferirà con la famiglia nelle prossime settimane. Ha firmato il contratto preliminare alla presenza dell'assessore Fabio Bottero e dei presidenti di A2A Roberto Tasca e di Fondazione Aem Alberto Martinelli. Sempre ieri sono stati sottocritti i contratti destinati ad altri due dipendenti Amsa. I lavori hanno riguardato la parte impiantistica, la sostituzione degli infissi e dei pavimenti. Gli alloggi sono stati consegnati completi di cucina con elettrodomestici e bagno arredati. "Con i primi contratti il progetto Casa ai lavoratori diventa pienamente operativo - commenta Bottero -. Stiamo mettendo a disposizione dei dipendenti delle nostre partecipate e di diverse altre aziende che operano a Milano appartamenti ben ristrutturati e pronti ad accogliere i progetti di vita di tanti lavoratori e delle loro famiglie. Abbiamo destinato al progetto 180 alloggi e contiamo di proporre presto un nuovo bando".

Questa iniziativa, aggiunge il presidente Tasca, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di valorizzare il patrimonio immobiliare e rispondere concretamente ai bisogni abitativi".