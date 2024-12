Case troppo care: fuga dalla città per oltre 15mila milanesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Fuga dalla città. La sensazione è stata tradotta in numeri: sono oltre 15.400 i residenti milanesi che hanno trasferito la propria residenza nella provincia meneghina, un dato in crescita, esattamente il 9,7% delle famiglie meneghine in più rispetto al 2019. D'altronde se con 300mila euro a Milano ci si deve accontentare di un «buchetto» di appena 40 metri quadri, nell'hinterland con la stessa cifra ci si può allargare, fino ad acquistare ben 97 metri quadri, con punte ad Abbiategrasso (133 mq) e Vimodrone (130 mq). È l'analisi di Abitare Co. sul mercato immobiliare residenziale delle nuove costruzioni nell'hinterland milanese facilmente accessibile da Milano. L'analisi si concentra su 37 Comuni di prima fascia, collegati con la metropolitana o il passante ferroviario, sui 131 di tutta la Provincia. L'aumento dei prezzi di Milano spinge le famiglie con una disponibilità di spesa più contenuta a uscire dalla città. Negli ultimi 5 anni aumenta il numero di chi lascia la metropoli. Risultato: calano anche le compravendite delle case, il 5 per cento in meno tra il 2019 e il 2023, di contro crescono nell'hinterland analizzato, l'11,6% nei 37 Comuni analizzati e in tutta la Provincia (+4,4%). Dietro, c'è il vertiginoso aumento dei prezzi degli immobili che a Milano in media tocca i 4.700 euro al mq nell'usato, con un aumento vertiginoso del 42,4% sul 2019 e 7.690 euro nel nuovo (+48,1% sul 2019). Cifre insostenibili per molti cittadini che si sono dirottati verso i comuni dell'hinterland dove i prezzi sono inferiori rispetto a Milano del 52% nell'usato (2.250 a mq) e del 59% nel nuovo (3.150) consentendo alle famiglie di acquistare con lo stesso budget abitazioni più grandi, nuove o di recente costruzione, con un'alta efficienza energetica. Tra i comuni analizzati, a crescere maggiormente nel quinquennio sono Opera (+70,8%), Cusano Milanino (+63,3%) e Vimodrone (+61,7%), mentre solo sette hanno il segno negativo, con il calo più vistoso a Pero (-26,8%) complice la vicinanza con Cascina Merlata. Se Abbiategrasso è in assoluto il comune che con 300mila euro dà la possibilità di acquistare abitazioni di dimensioni maggiori (media di 133 mq), seguito da Senago (107 mq), Peschiera Borromeo (105mq) e Rho (105mq), con lo stesso budget, complici i prezzi più alti, ad Assago si possono acquistare case nuove solo di 73 mq, a Sesto San Giovanni di 82 mq e a Basiglio di circa 80 mq. «Sono diversi i fattori che spingono a comprare casa nell'hinterland dichiara Giuseppe Crupi, Ceo di Abitare Co.

tra cui la riduzione del potere d'acquisto, che rende difficile sostenere i costi crescenti in città, la preferenza per i Comuni ben collegati, come quelli con metropolitana e passante ferroviario, e la scarsità di offerta a Milano, dove i prezzi continuano a salire nonostante la domanda e dove lo stallo urbanistico che dura da mesi di fatto ha paralizzato gli operatori privati del settore edilizio così come anche l'amministrazione comunale».