Il Cdi festeggia i 50 anni e dona una via alla città

Ascolta ora 00:00 00:00

Prevenzione, diagnosi precoce e medicina di prossimità sono i valori che ispirarono 50 anni fa la nascita del Centro Diagnostico Italiano, su iniziativa di Fulvio Bracco, patron del gruppo farmaceutico e di Sergio Chiappa, professore di Radiologia dell'università di Milano, come ricorda Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco e del Centro diagnostico italiano. Il Cdi, network da 35 sedi in Lombardia e un team di oltre 2mila professionisti che accoglie ogni anno oltre 1,3 milioni di pazienti, è nato da una «start-up visionaria», che puntava alla medicina specialistica territoriale. In 50 anni, il Cdi ha erogato 165 milioni di prestazioni e assistito 20 milioni di pazienti, di cui 5 milioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Il modello del Cdi oggi «si è consolidato e diffuso attraverso percorsi diagnostici su misura, check-up personalizzati e un'integrazione continua tra diagnosi, prevenzione e cura, con attenzione particolare all'innovazione tecnologica e alla qualità». Solo nel 2024 il Centro ha realizzato 5,7 milioni di test di laboratorio, 300mila prestazioni di diagnostica per immagini, 700 sedute di radioterapia e 1,15 milioni di visite ambulatoriali, con un fatturato di oltre 150 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2023.

Per festeggiare i 50 anni dalal fondazione sono state pensate diverse iniziative, tra cui l'adozione di una strada vicino a una scuola, che sarà pedonalizzata. «Il Cdi - spiega il sindaco Beppe Sala - farà una donazione di 150mila euro per riqualificare e pedonalizzare una via del Municipio 7. Via Sacco (tra via Seprio e via dei Gracchi), in zona Washington, compresa tra la scuola di piazza Sicilia e la biblioteca di quartiere sarà sottoposta a restyling. Così il rafforzamento del sostegno all'Opera San Francesco grazie a un pacchetto di prestazioni sanitarie gratuite a favore dei pazienti del Poliambulatorio di Osf. Accanto ai servizi di accoglienza, mensa e assistenza, il Poliambulatorio Osf, infatti, offre ogni anno migliaia di visite specialistiche e prestazioni sanitarie gratuite grazie al contributo di 209 medici volontari.

Per tutto il 2025, il Cdi organizzerà eventi aperti alla cittadinanza, tra cui dal 10 giugno lo spettacolo Canti d'Ippocrate, produzione speciale realizzata da Piccolo Teatro Strehler, e il 1 luglio la seconda edizione dell'evento dedcato alla prevenzione «Equilibrio. Energia. Benessere», negli spazi di Step - Futurability District.

In programma anche appuntamenti scientifici dedicati alla comunità medica tra cui «Shaping the Future of Medical imaging: Human Digital Twin & Healthy Longevity», il 23 maggio all'Istituto degli studi di politica internazionale.