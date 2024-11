Centrale e Rogoredo: 1.300 controlli. Quattro arresti e 22 persone denunciate

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 12 al 16 novembre, su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno svolto un'ampia attività di controllo straordinario del territorio svolta nell'area della Stazione FS Centrale e del quartiere Rogoredo. Nel corso dei servizi di controllo sono state controllate circa 1300 persone, di cui 4 sono state arrestate e 22 denunciate. Sono stati inoltre controllati 150 veicoli e 20 esercizi pubblici.

Nella serata del 12 novembre, nell'area della Stazione FS Centrale, i Carabinieri della Compagnia Duomo, unitamente al nucleo cinofili di Casatenovo (LC) hanno arrestato per cessione di sostanze stupefacenti un 29enne senegalese, senza fissa dimora e con pregiudizi penali specifici. Contestualmente è stato arrestato un 38enne dello Sri Lanka in esecuzione ad un ordine di carcerazione dovendo scontare la pena residua di 1 anno di reclusione in quanto condannato per furti. Sono stati inoltre denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 24enne italiano gravato da divieto di dimora nel Comune di Milano, e per furto con destrezza un 42enne libico che, in un supermercato di via Venini, è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre, occultandoli in uno zaino, dei generi alimentari.

Nel pomeriggio del 13 novembre, nel quartiere Rogoredo, i militari della compagnia Milano Porta Monforte, con il supporto di personale del 3° Reggimento Lombardia, del 1° Reggimento Piemonte e del nucleo cinofili, hanno deferito in stato di libertà 14 soggetti, tutti di nazionalità romena, che si erano illecitamente insediati all'interno di un'area demaniale di via Pestagalli. Sempre nel quartiere Rogoredo, nella serata del 14 novembre è stato denunciato un 20enne egiziano per porto abusivo di armi.

La sera del 15 novembre, invece, i militari della Compagnia Duomo, hanno tratto in arresto un 42enne egiziano in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo scontare 1 anno e 11 mesi di reclusione per violenza sessuale commessa a Milano nel dicembre del 2012,