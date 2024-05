Chiambretti e Carlucci, troppi ospiti e vip non fanno lo show

Chiambretti, Giletti, Carlucci. Alcuni degli ultimi show andati in onda sulla Rai sembrano soffrire della stessa malattia: un affastellamento di interviste, sketch, siparietti insieme a un cumulo spropositato di ospiti illustri senza però una linea narrativa precisa e coerente. Con quale risultato? Semplice, ne sta derivando un'attenzione del pubblico non sufficiente, per i parametri delle reti della televisione pubblica. Certo, siamo a fine stagione e siamo anche in fase di sperimentazione, però per il momento non si sono trovate alternative in numero sufficiente. I format storici e le fiction vanno a gonfie vele, i nuovi arrancano. Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Chiambretti (foto), al suo ritorno in Rai, ha raccolto martedì su Raitre soltanto 600mila spettatori, nonostante (o forse proprio perché) fosse infarcito di tutto e di ospiti come Enrico Mentana e scrittori come Edoardo Camurri: andrebbe risistemato, a cominciare dal titolo, visto che non è un programma di donne o per donne. L'Acchiappalenti - con quel corposo miscuglio di talent e di giudici/coach/vip della sempre energica e tenace Carlucci - non ha avuto un esito devastante (17 per cento di share), ma è stato battuto dalla soap Terra amara di Canale 5. Giletti l'abbiamo citato in ricordo della festa dei 70 anni della tv, andata così così, ma soprattutto perché sarà uno dei volti di punta del prossimo palinsesto, in cui si vedrà appieno la mano del nuovo corso Rai. Che però non può permettersi tanti altri risultati tiepidini..