La chick-lit? L'uovo di Colombo dell'editoria

Ascolta ora 00:00 00:00

La classifica si spezza in due: ci sono i piani alti dove si masticano numeri da bestseller di una volta e quelli più bassi dove tutti continuano a navigare in acque da reflusso estivo.

In vetta arriva infatti, non appena approdata sugli scaffali delle librerie, Felicia Kingsley con Una conquista fuori menù (Newton Compton). Una vera e propria ondata di copie: 24mila e trecentotrentasette. La regina internazionale della chick-lit torna alla carica con un romanzo che si muove tra cucina e servizi segreti. La trama ridotta all'osso: tra gli agenti speciali dell'Fbi, Dwight Faraday è il migliore ed è anche un cuoco provetto, dunque è l'ideale per infiltrarsi nel ristorante italiano della famiglia Villa, sospettata di avere legami con la malavita di New York; Dwight però non ha fatto i conti con Julia Villa, figlia del proprietario la quale, determinata a guidare gli affari di famiglia, lo detesta sin dal loro primo, tempestoso incontro, sicché Dwight è costretto a cambiare piano e a conquistare Julia per raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. Dwight è pronto a scovare la ricetta giusta per arrivare al cuore di Julia, che sembra immune al suo fascino. Ma se alla fine fosse l'agente Faraday a farsi prendere per la gola? Ah saperlo, di certo al momento a farsi sedurre sono state le lettrici. Al secondo posto l'ennesima scrittrice, Karim B, italiana con pseudonimo all'inglese e che ha esordito su Wattpad. Siamo a 12mila e seicentoquaranta copie per Limitless. Senza morale Vol. 1 (Sperling & Kupfer) che porta i giovani lettori in una scuola del Bronx dove si giocano i rancori di un quartiere difficile. Vedremo per entrambi i titoli come andrà sul lungo periodo. Più facile che ad avere una buona tenuta sia Kingsley...

Dal terzo posto parte la classifica normale, ereditata dalle letture estive sotto l'ombrellone. Lì resiste Milena Palminteri con Come l'arancio amaro (Bompiani), attestata sulle 6mila e duecento copie più spiccioli.

Sembra aver al momento vinto la sfida con l'altra grande scrittrice di saghe familiari: Francesca Giannone (scesa al settimo posto). Al quarto è scivolata Donatella Di Pietrantonio con L'età fragile (Einaudi). Anche la spinta dello Strega prima o poi finisce.