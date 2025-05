Baby Pellizzari al Master del Giro: "Non dovevo essere neppure qui"

Ascolta ora 00:00 00:00

Vento del nord sulle strade della Puglia. Vento del nord che soffia forte da Alberobello a Lecce. Tre olandesi ai primi tre posti: è Casper Van Uden ad avere la meglio, battuti Olav Kooij e Maikel Zijlaard. Quarto la maglia rosa Mads Pedersen, che cade due volte, perde due secondi di abbuono su Roglic (adesso lo sloveno è a 7”, ndr), ma almeno difende per il terzo giorno la maglia di leader.

Veloce è anche Giovanni Pellizzari, che impara in fretta. Il ragazzo è tipo sveglio e corre per la Red Bull-Bora Hansgrohe di Primoz Roglic e al fianco dello sloveno sosterrà il suo personalissimo MBA ciclistico. Inizialmente non doveva nemmeno esserci, «Sobrero si è infortunato e mi hanno detto che mi avrebbero portato al Giro meno di due settimane prima del via», ci ha raccontato ieri mattina il 21enne corridore marchigiano in una bolgia di passione che in Albania è assolutamente mancata. «Nemmeno avevo guardato il percorso, ora il libro di corsa è il mio compagno fedele in hotel». E dire che un anno fa, sul Monte Pana, ci volle il miglior Pogacar per staccare questo ragazzino che scalpita e fa sognare il ciclismo italiano. «Cosa desidero? Vincere un giorno il Giro d’Italia. Per questo corro in bicicletta. Non so se ci riuscirò, ma so che ci metterò tutto me stesso per provarci ». Non le manca il maestro… «È una fortuna, un vero privilegio correre al fianco di un corridore di questa caratura, che in carriera ha vinto tanto, dall’oro olimpico a cinque Grandi Giri (4 Vuelta e un Giro, ndr). Non posso fare altro che osservarlo, prendere nota, provare a rubare con gli occhi. Guardarlo muoversi in gruppo è uno spettacolo. Cosa mi colpisce di lui? La calma».

È un ragazzo del suo tempo, sveglio e determinato, veloce di gambe e di pensiero. Ambizioso quanto basta.

Se gli si chiede: la squadra ti darà spazio? Lui ha la risposta pronta: «Questa è una squadra che lascia spazio a chi va forte. Se pedali lo spazio te lo prendi. Però tutti sappiamo benissimo perché siamo qui. La nostra missione è vincere il Giro con Primoz, siamo qui tutti per lui».