Ciclismo, dietrofront sui "caschi spaziali": cosa succede

Hanno destato curiosità e interesse i "caschi spaziali" apparsi per la prima volta al pubblico italiano nella crono della Tirreno-Adriatica vinta dal ciclista spagnolo Juan Ayuso che ha preceduto di un secondo il nostro Filippo Ganna. Questa volta, più che dalla gara in sé, a prendersi la scena sono stati questi caschi avveniristici capaci, grazie alla loro aerodinamica, di far risparmiare anche 10-15 secondi ai corridori in competizioni come la crono. Non è detto, però, che potranno essere più indossati dagli atleti viste le perplessità comunicate nelle ultime ore dall'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) che ha acceso i fari sul tema legato alla sicurezza.

La posizione dell'Uci

" L'Uci effettuerà un'analisi approfondita delle norme che regolano la progettazione e l'utilizzo dei caschi da cronometro": inizia così il comunicato stampa che mette subito in luce un aspetto che inseguono tutti i team di professionisti e produttori. " La costante ricerca di prestazioni migliorate e l'attenzione sempre crescente ai dettagli", porta le azienda a " s viluppare le proprie attrezzature sempre più spesso e con design sempre più radicali". A essere sotto la lente d'ingrandimento è un componente dei caschi TT5 prodotti dall'azienda americana Specialized, che hanno dimensioni uniche con un design innovativo.

Qual è stato il responso

Per questa ragione, l'Uci ha fatto sapere di aver avviato una revisione " per determinare se il casco era in linea con l'articolo 1.3.033 del Regolamento UCI, che vieta l'uso di componenti 'non essenziali' che non siano esclusivamente destinati all'abbigliamento o a fini di sicurezza" . In questo caso, dopo aver analizzato in maniera approfondità tutta la documentazione relativa alla nuova tipologia di casco, " si è concluso che il calzino è un componente 'non essenziale' (articolo 1.3.033 del Regolamento Uci). Di conseguenza, il calzino integrato nel casco TT5 non sarà più consentito per l’uso negli eventi del calendario internazionale Uci, a partire dal 2 aprile 2024" .

Il tema sulla sicurezza

L'Uci ha sollevato la stessa questione anche sui caschi prodotti da Giro Sport Design e utilizzati dal Team Visma|Lease a Bike per la Tirreno-Adriatico ma anche sui caschi Rudy Project Windgream HL 85 (usato da Bahrain Victorious) e quelli prodotti da Poc Tempor e utilizzate da più team. " L'Uci riconosce che, sebbene ciò possa non contravvenire direttamente ai regolamenti Uci esistenti, solleva una questione significativa riguardante l'attuale e più ampia tendenza nella progettazione dei caschi da cronometro, che si concentra più sulle prestazioni che sulla funzione primaria di un casco, vale a dire garantire la sicurezza di chi lo indossa in caso di caduta" .

"Siamo sconcertati"