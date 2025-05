Clamoroso al Giro d’Italia: si ritira il favorito Roglic dopo un’altra caduta

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana decisiva del Giro d’Italia si apre con la notizia che non ti aspetti: il favorito d’obbligo per la vittoria della corsa rosa, l’unico dei top 4 in corsa, alza bandiera bianca. Primoz Roglic cade ancora nella durissima 16a tappa e decide di averne abbastanza, gettando la spugna. Il campione sloveno aveva vissuto una giornata orribile domenica, perdendo parecchie posizioni nella classifica generale ma aveva comunque voluto giocarsi le ultime carte prendendo il via da Piazzolla sul Brenta.

A tradirlo l’asfalto bagnato dalla tanta pioggia, che ha causato la sua terza caduta in questo Giro e l’inevitabile addio. Il ritiro di Roglic spalanca un’autostrada al duo della Uae Emirates Del Toro ed Ayuso, che potrebbero battersi fino alla fine per vestire la maglia rosa al traguardo di Roma.

Com’è andata la tappa

L’ultima giornata di riposo è vissuta dell’attesa per una delle tappe più brutali di questo Giro 2025 e dalle conseguenze della netta crisi vissuta dal favorito Primoz Roglic nella tappa di domenica. Il campione sloveno aveva addirittura considerato il ritiro ma ha deciso di presentarsi alla partenza di Piazzola sul Brenta. Il sogno di vestire la maglia rosa a Roma è forse sfumato ma il capitano della Red Bull Bora-Hansgrohe sembra determinato a volersi giocare le carte rimaste sulle tante salite della 16a tappa. A complicare una giornata da incubo ci si è messa anche la pioggia battente, che rende ancora più depresso il mood all’interno del gruppo. Paga subito dazio l’azzurro della Soudal-QuickStep Gianmarco Garofoli che, dopo aver provato una fuga subito dopo la partenza, finisce a terra, tirandosi dietro anche Thymen Arensman. Entrambi i ciclisti riescono a ripartire ma le conseguenze del botto si sentiranno sulle salite più avanti: la fuga riesce a guadagnare una trentina di secondi sul gruppo, con l’azzurro Germani a fare compagnia a Wout van Aert, Josh Tarling e diversi altri ciclisti interessanti. Il rischio cadute è sempre altissimo: su una rotatoria a scivolare ed impattare pesantemente sulle barriere è proprio il giovane inglese della Ineos Grenadiers, che è addirittura costretto a lasciare la corsa.

A 170 chilometri dall’arrivo, il vantaggio dei sei fuggitivi sale ad un minuto, nonostante l’attivismo di Mads Pedersen, che prova a tirare il gruppo per provare a prendere qualche punto sul prossimo traguardo volante. A Piovene Rocchette arrivano prima i fuggitivi, con Van Aert che si porta a casa il bottino massimo: la distanza nella classifica a punti da Pedersen è importante, ma tutto fa brodo. A 20 chilometri dalla prima salita verso il GpM di 2a categoria delle Carbonare, la fuga ha circa 1’30” da gestire nonostante la Alpecin-Deceuninck e la Polti provino costantemente ad alzare il passo del peloton. I sei fuggitivi rallentano il passo quando si affronta la prima salita, il che agevola il compito degli inseguitori, che raggiungono la fuga ad un chilometro dal GpM. Ottima la strategia dell'Astana, con Lorenzo Fortunato che si aggiudica senza problemi i 18 punti in palio, allungando ulteriormente su Juan Ayuso.

La prossima tappa

Dopo la massacrante tappa di martedì, resa ancora più complicata dal capriccioso meteo, i 155 chilometri che porteranno la carovana del Giro da San Michele all’Adige a Bormio saranno comunque molto complicati da affrontare, specialmente per i ciclisti di alta classifica. A rassicurare Del Toro e soci il fatto che il Tonale ed il Mortirolo arrivino rispettivamente ad 86 e 48 chilometri dall’arrivo. Anche se non dal versante più duro, una delle salite classiche del Giro potrebbe causare scossoni importanti alla classifica generale ma occhio anche al finale di tappa.

La prima complicazione arriverà con la discesa dal Mortirolo, molto ripida e tecnica: una fuga organizzata potrebbe approfittare delle marcature del peloton, allungando in maniera decisa. I chilometri successivi vedranno altri 700 metri di dislivello da affrontare ma è solo l’antipasto prima dell’ultima salita di giornata, i 3 chilometri all’8% di pendenza media che porteranno a Le Motte.

Con tante salite e la fatica che si accumula nelle gambe, lo scollinamento sarà unaanche per gli scalatori più esperti. Il finale in leggera discesa potrebbe rimescolare ancora le carte.

La classifica

