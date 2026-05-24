Finalmente Vingegaard, il "chirurgo" veste il rosa

Se non fosse un ciclista, forse, avrebbe fatto il dottore. In bicicletta Jonas Vingegaard è davvero chirurgico: non sbaglia nulla. Preciso come pochi. Non si fa prendere mai dalla frenesia. Nervi saldi e gambe svelte, il resto viene da se. Non è uno che si preoccupa di dare spettacolo, non è nelle sue corde, ma lo spettacolo è guardarlo venire su da Pila come se stesse andando a prendere il pane dopo una giornata di lavoro. Nonostante il gran caldo - il primo - sembra non sudare nemmeno. Dal Bettiol di Verbania al Vingegaard di Pila: sembra passato un secolo, non ventiquattro ore. Dalla passione vibrante dell'ex campione d'Italia, alla glaciale condotta di gara di un uomo chiamato robot. Il suo volto non tradisce emozioni: né fatica né gioia. Sorride, perché è così che si fa in certe occasioni Terzo arrivo in salita e terza vittoria del danese: nessuno è più forte di lui in salita. Già che c'è si prende finalmente anche la maglia rosa, che fino a ieri aveva lasciato sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che si difende (arriva 15° a 2'49, ndr) e resta secondo nella generale.

Se Vingegaard è da applausi, non da meno il suo fedele scudiero Davide Piganzoli, che gli prepara l'atteso decollo. Vingo apre il gas quando mancano 4600 metri al traguardo: una accelerazione e cala il sipario. Bene Piganzoli che chiuderà 4°, a conferma che il 23enne valtellinese potrebbe tra un anno venire al Giro come punta; bene anche Giulio Pellizzari, non ancora ripresosi dal virus, arriva 5° e guadagna tre posizioni nella generale. «Volevo questa maglia perché è speciale spiega Vingo -, non è importante come quella del Tour ma tanti bambini la sognano. Giro deciso? No, ci sono tre tappe dure e un brutto giorno può capitare a tutti», si come no. Il Giro oggi torna a Milano

dove nacque il 13 maggio 1909.

In programma uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, con partenza da Voghera alle 13.40, arrivo in Corso Venezia all'altezza dei giardini. Sarà la volta buona per il nostro Jonathan Milan? Ah saperlo