Furto in casa di Fondriest, rubati trofei sportivi e medaglie: "Addio ai ricordi di una vita"

Come da lui stesso raccontato sui social network con profonda amarezza, Maurizio Fondriest è stato vittima nei giorni scorsi di un furto all'interno della sua abitazione. Non si tratta, purtroppo del primo episodio in cui l'ex campione del mondo di ciclismo su strada e la sua famiglia vengono presi di mira dai ladri, ma stavolta la sofferenza è ancora più grande, dato che i malviventi sono riusciti a impossessarsi di medaglie e trofei di un'intera vita sportiva.

I fatti si sono verificati lo scorso weekend, per la precisione durante la notte tra lo scorso sabato 23 e domenica 24 marzo, all'interno della sua casa di Cles, capoluogo della Valle di Non, località in cui l'ex ciclista è nato nel 1965 e risiede da sempre.

Fondriest e la sua famiglia, evidentemente controllati da qualcuno all'esterno dell'abitazione, erano usciti per andare a cena fuori e trascorrere una tranquilla serata in compagnia di alcuni amici. I ladri, molto ben organizzati, sono riusciti a penetrare all'interno della dimora del vincitore della Milano-Sanremo del 1993 sfondando un vetro e hanno agito indisturbatamente.

"Ci siamo assentati solamente tre ore…", ha rivelato con amarezza l'ex ciclista durante un'intervista concessa a Il Corriere del Trentino. I malviventi sono riusciti a svaligiare la casa e soprattutto a impossessarsi di una cassetta di sicurezza all'interno della quale c'erano preziosi per un valore complessivo di circa 30mila euro. Ma non è tanto il furto di monili d'oro, gioielli, e orologi di pregio a far soffrire Fondriest, quanto il fatto che ad essere portati via da casa sua sono stati trofei e medaglie vinti col sudore della fronte durante la sua lunga carriera nel mondo del ciclismo.

"Sono i ricordi di una vita che se ne vanno…" , lamenta infatti l'ex iridato. "Chi è entrato aveva un obiettivo preciso, cercavano preziosi e oggetti di valore" , precisa, "non è stata toccata la bicicletta e nemmeno il portatile è stato rubato" . Su questa banda di ladri, che già in più di un'occasione ha colpito Fondriest e la sua famiglia, e non solo, le forze dell'ordine di Cles stanno indagando da anni.