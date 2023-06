Guai per Peter Sagan, condannato a tre mesi per guida in stato di ebbrezza

Peter Sagan, tre volte campione del mondo di ciclismo, è stato condannato a tre mesi di carcere con sospensione della pena e alla sospensione della patente per lo stesso periodo per guida in scooter in stato di ebbrezza a Monaco. I fatti, riferisce il "Monaco-Matin", si riferiscono all'11 maggio scorso, nel quartiere di Fontvieille, nella zona ovest del Principato. La notizia arriva a pochi giorni dall'inizio del Tour de France, al via sabato, l'ultimo della carriera per il campione slovacco, pronto al ritiro a fine stagione.

La ricostruzione

La mattina del 12 maggio scorso Sagan era stato fermato a Monte Carlo, dove vive, alla guida di uno scooter con un tasso alcolemico di 1,46 mg/l nel sangue: il limite è di 0,5. Il presidente del tribunale ha puntato anche sull'ora mattutina del controllo nel suo fascicolo: erano le 11.35 quando il ciclista ha incrociato la strada con la polizia del Principato. "La polizia ha notato il comportamento rischioso, persino pericoloso, di un conducente sul suo veicolo a motore. Il pilota stava cercando di parcheggiare in uno spazio riservato alle due ruote. Gli agenti si avvicinano e molto velocemente notano i segni dell'intossicazione dello scooterista" , ha spiegato il giudice, "quindi la regola da osservare consiste nel soffiare nell'etilometro. I vaghi sospetti dei funzionari stavano diventando una certezza. Immediatamente, il pilota è stato portato nei locali della Pubblica Sicurezza".

Sagan ha spiegato di aver trascorso la notte in discoteche e altri bar notturni prima di andare a letto verso le 3 del mattino. Aveva un appuntamento circa quattro ore dopo con un amico ma era ancora ubriaco. Secondo l'avvocato, il corridore era molto stanco a causa del jet-lag dopo un viaggio negli Stati Uniti e non si era reso conto di avere un tasso alcolemico superiore al consentito. Nel 2021 Sagan era stato multato per 5 mila euro per aver violato il coprifuoco legato alla pandemia e ferito un poliziotto mentre era ubriaco.

Sabato sarà comunque al via del suo 12° Tour de France con la maglia della TotalEnergies. A 33 anni ha già optato per il ritiro a fine anno: si dedicherà a gare di mountain bike con l’obbiettivo di gareggiare ai Giochi di Parigi 2024. Nella sua carriera Sagan ha vinto 121 corse, tra cui 12 tappe del Tour, 7 maglie verdi consecutive, un Giro della Fiandre e una Parigi Roubaix, oltre a tre vittorie iridate, unico nella storia ad aver conquistato tre Mondiali di fila (dal 2015 al 2017).