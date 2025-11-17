Mario Cipollini ricoverato in ospedale per accertamenti: "Il mio cuore fa le bizze"

Problemi di salute per Mario Cipollini. L'ex ciclista lucchese è ricoverato in ospedale ad Ancona per accertamenti medici a seguito di nuovi problemi cardiologici. Da anni il cuore di Super Mario fa le "bizze", come lui stesso ha rivelato, ma questa volta le sue condizioni di salute sembrano essere serie tanto da dover ricorrere, forse, a un intervento chirurgico.

Il video dall'ospedale

" Di nuovo problemi (questa volta decisamente più complessa la situazione) dovranno vedere se inserire defibrillatore sottocutaneo ", ha scritto su Instagram Mario Cipollini, pubblicando un video in cui si è mostrato nella sua stanza d'ospedale. Nel breve filmato condiviso sui social il velocista toscano ha spiegato perché si trova in clinica: "Purtroppo il mio cuore continua a fare le bizze. Lo scorso anno avevo fatto l'ultimo intervento e mi avevano inserito un loop cardiaco (un dispositivo impiantabile sotto pelle che monitora e registra il ritmo cardiaco in continuo per un periodo prolungato, ndr) per monitorare a distanza tutta la mia situazione cardiaca. Questo registratore ha detto che qualcosa non funzionava in questo periodo e giustamente mi hanno richiamato all'ordine" .

Le condizioni e il possibile intervento

Ad Ancona Mario Cipollini dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti medici specifici, che potrebbero portarlo verso una nuova operazione, che lui spera di poter evitare: " Faranno uno studio entrando con delle sonde e stimolando alcune aree per verificare cosa succede e se questo è dannoso e pericoloso e quindi bisognerà intervenire. Nel mio caso si parla, ipoteticamente, di impiantare un defibrillatore sottocutaneo, ma spero che non sia il mio caso ". Il ciclista lucchese si è detto sereno e fiducioso del team di medici che da anni lo segue: " Sono nelle mani di persone preparatissime e di cui mi fido. Spero che risolvano il problema".

Poi ha rassicurato i propri fan e chi, da anni, lo segue in giro per la Toscana in sella alla bici e lo accompagna nei suoi lunghi allenamenti : "Proverò a tenervi aggiornati. La vita è questa, bisogna andare avanti e non mollare mai. Sono sereno ma non è nella mia natura stare fermo e aspettare. Sarebbe meglio essere su qualche salita della Lucchesia ".

Sotto al video non sono mancati i commenti di sostegno al campione e tra tuttihanno fatto sentire la loro vicinanza a Cipollini, spronandolo a superare anche questa impegnativa salita.