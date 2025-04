Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi. Secondo l'italiano Ciccone

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo successo per Tadej Pogacar, che per distacco si impone alla Liegi-Bastogne-Liegi. Per il campione sloveno è il terzo successo in questa corsa e anche la terza classica di primavera conquistata nel 2025 dopo Giro delle Fiandre e Freccia Vallone. Contuinua dunque il momento d'oro per il campione del mondo, vincitore di tre Tour de France e un Giro d'Italia e paragonato ai grandissimi del passato come come Eddy Merckx.

Sul percorso di 252 km con partenza e arrivo nella città belga, il fuoriclasse del Team Emirates ha prima controllato la corsa per poi fare il vuoto dietro di sé con un attacco micidiale sulla Côte de la Redoute, a una trentina di km dal traguardo. Pogacar è arrivato da solo al traguardo con un vantaggio di circa 1’02'' sugli inseguitori.

Da registrare anche l'ottimo secondo posto dell'italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che allo sprint ha battuto l’irlandese Ben Healy, assieme al quale formava il duo dei più diretti inseguitori del campione del mondo.

"Sono felice di finire così la prima parte della stagione, è stato tutto perfetto e sono davvero contento. Non c'era un piano, ho visto che non c'erano tante squadre dietro di me e ho guadagnato velocemente. Poi sulla salita successiva avevo buone sensazioni e sono andato avanti da solo", ha commentato a caldo uno straordinario Pogacar primo di sempre a salire almeno sul podio in sei classiche Monumento consecutive.

Grande

delusione per i tifosi belgi che speravano in una vittoria del loro idolo, ma il campione olimpico del Team Quick-Step oggi non era in giornata e di fatto non è mai stato in gara per la vittoria.