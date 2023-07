Tour de France, Philipsen vince in volata la 7ª tappa: Vingegaard resta in giallo

Jasper Philipsen vince in volata la 7ª tappa del Tour de France. Il belga dell'Alpecin-Deceunick, al terzo successo in questa Grande Boucle, si impone davanti al britannico Mark Cavendish (Astana) e all'eritreo Biniam Girmay (Intermarché). Quarto posto per l'azzurro Luca Mozzato. Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 25" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates).

La tappa di oggi

Oggi 7ª tappa, Mont de Marsan-Bordeaux di 169,9 km. Un solo gran premio della montagna al km 131, la Cote de Beguey (quarta categoria di 1,2 km alla pendenza media del 4,4%). Sprint che assegna i punti per la classifica a punti a Grignols, al km 88. Dopo la due giorni sui Pirenei, questa frazione si presenta perfetta per i velocisti che fin qui hanno già avuto due occasioni (entrambi gli sprint vinti dal belga Philipsen). Partenza alle 13.25 con il danese Jonas Vingegaard in maglia gialla con 25” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar e 1’34” sull’australiano Jai Hindley.

La prima fuga

Simon Guglielmi (Team Arkéa-Samsic), Nelson Oliveira (Movistar Team) e Mathieu Burgeaudeau (TotalEnergies) comandano al momento. Burgaudeau e Oliveira rallentano. Resta solo Simon Guglielmi all'attacco. Non c'è reazione e nessuna organizzazione in testa al gruppo e il suo vantaggio di Guglielmi aumenta a 3'45'' al km 12. Quando arriva al massimo vantaggio di sette minuti la Lotto Dstny decide che il vantaggio è sufficiente. La squadra di Caleb Ewan si mette in testa a fare l'andatura.

Latour è primo sul Gpm

Nans Peters (AG2R Citroen) e Pierre Latour (TotalEnergies) si mettono all'inseguimento di Guglielmi ha 46 secondi su Peters e Latour e 1'05'' sul gruppo. I due hanno ripreso Guglielmi. Il vantaggio sul gruppo è di soli 25 secondi, però. Su richiesta dei corridori, oggi i tempi verranno neutralizzati a 3,6 km dall'arrivo, invece che ai consueti 3 km. Tradotto: se cade qualcuno, il ritardo non sarà calcolato. Latour transita per primo al Gpm e conquista l'unico punto a disposizione. Intanto siamo arrivati all'unico Gpm di giornata, la facile Côte de Béguey (1.2 km al 4.3%). 40 km all'arrivo. Il gruppo ha ripreso Guglielmi, mentre Latour e Peters mantengono 1'10".

Philipsen ancora in volata

I due corridori sembrano più affaticati: 40 secondi di margine residuo. Ineos e Jumbo in testa al gruppo. Solo 13 secondi per i battistrada. La fuga viene riassorbita a pochi chilometri dal traguardo. van der Poel finisce la benzina troppo presto, a quel punto il Cavendish sbuca dal nulla e prova a sorprendere tutti, ma viene superato da Philipsen che vince la tappa. Il belga della Alpecin-Deceuninck batte nella volata di gruppo Cavendish e l'eritreo Biniam Girmay. Al terzo successo questo è davvero il suo Tour.

Classifica di tappa e generale

La tappa di domani

L'ottava tappa di domani la Libourne-Limoges di 201 chilometri promette di non avere un finale banale. Giornata che non porterà stravolgimenti in classifica generale, ma che potrebbe rivelarsi un’occasione interessante per i cacciatori di tappe.

Primi 120 chilometri alquanto tranquilli, poi c’è la Cote de Champs-Romain di 2,8 km al 5,2%. Lì la tappa cambia di conformazione con un po’ di saliscendi, spiccano nel finale la Cote de Masmont (1300 metri al 5,5%) e la Cote de Condat sur Vienne (1,2 km al 5,4%).