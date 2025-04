Ciclista morta: chiesto processo per Granelli. "Piste irregolari"

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiesto il processo per l'assessore Marco Granelli per il caso ciclabili. La Procura ha fatto istanza al gup di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex responsabile della Mobilità, oggi assessore comunale alla Cura del territorio, che risponde di omicidio colposo per la morte di Cristina Scozia, la ciclista travolta e uccisa da una betoniera il 20 aprile 2023.

L'incidente e la morte della 39enne erano avvenuti all'incrocio tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. La vittima si trovava su una ciclabile «disegnata» sull'asfalto. La richiesta arrivata ieri sul tavolo del gup Alberto Carboni, riguarda anche l'autotrasportatore che guidava il camion e due dirigenti comunali. Questi ultimi, insieme a Granelli, rispondono per le presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile. Le indagini, coordinate dal pm Mauro Clerici e dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, hanno ricostruito che la vittima sarebbe stata investita a causa dell'«angolo cieco», quindi il camionista non l'avrebbe vista durante la manovra di svolta a destra.

Dalla consulenza e dagli accertamenti disposti dai pm è stato evidenziato che, tra le altre cose, non c'erano cordoli di protezione per separare la carreggiata per le auto dalla ciclabile e c'era una «segnaletica non conforme» al codice della strada.

L'assessore risulta indagato per motivi analoghi anche in un altro fascicolo che riguarda un incidente, sempre mortale per una ciclista, in viale Brianza del febbraio 2023.