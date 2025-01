Al cinema la mezza età è sexy con Nicole Kidman e colleghe

Nicole Kidman e Antonio Banderas protagonisti di "Babygirl", con cui l'attrice ha vinto la Coppa Volpi

A qualcuno piace caldo... e, anche, non più giovanissimo. «La mezza età è sexy oggi», titolava l'altro ieri il New York Times, e si potrebbe anche aggiungere: finalmente. Il tutto accade nel mondo del cinema e per «mezza età» si intende quella delle donne, poiché quella maschile era già stata sdoganata da tempo, quanto a sensualità. Ora tocca alle dive di Hollywood portare sul grande schermo il desiderio sessuale sopra i 40 e i 50 anni; e la novità è che i loro ruoli non impongono, come in certi cliché del passato, lo scandalo, la vergogna o il ridicolo, bensì, al contrario, fanno della desiderabilità e perfino della scoperta del sesso un fattore quasi esistenziale. E in prima linea c'è Nicole Kidman (foto), anni 57, protagonista nei mesi scorsi di una commedia romantica come A Family Affair di Richard LaGravenese (in cui ha una storia con Zac Efron, che è il giovane capo della figlia) e di Babygirl di Halina Rejin, con cui ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia nel settembre scorso. Nel film, che uscirà il 30 gennaio nelle sale italiane, la Kidman è una supermanager che inizia una relazione ad alto tasso di erotismo con il suo giovane assistente, alle spalle del marito Antonio Banderas.

Non c'è solo la splendida Kidman (sensualissima anche nella miniserie Netflix The Perfect Couple) a mettere in scena il lato più attraente degli «anta»: la lista comprende Anne Hathaway (The Idea of You di Michael Showalter), Léa Drucker in Ancora un'estate di Catherine Breillar (in cui la protagonista ha una storia con il figliastro), Julianne Moore (ora nelle sale con La stanza accanto di Almodóvar) in May December di Todd Haynes, la comica Ali Wong con Single Lady, la sua serie Netflix sulle gioie dei divorzio dopo i 40 anni... E Gillian Anderson, la star di XFiles, a 56 anni ha pubblicato Want (Feltrinelli), un libro sulle fantasie sessuali delle donne.

Che sia una reazione al metoo, o una nuova forma di «inclusività» e di «liberazione»? Forse la svolta è dovuta anche al fatto che sempre più donne siano produttrici e registe e le più potenti fra esse, come la Kidman, abbiano appunto più di 50 anni. E desiderino, perché no, parlare di sé.