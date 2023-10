I cinque film più terrificanti di sempre (secondo la scienza)

Halloween può essere una bella serata per mettersi alla prova, perché ci vuole davvero molto coraggio, che siate amanti o meno degli horror, per guardare uno, o più, dei 5 film più spaventosi secondo la scienza. A dirlo è una ricerca la Science of Scare che ha fatto visionare 100 ore di film horror a 250 persone, il cui battito cardiaco è stato costantemente monitorato e in base all'aumento dei battiti in ogni singola pellicola, è stata stilata la classifica. Questi i primi cinque.

Host -Chiamata Mortale (2020)

Host - Chiamata Mortale

Al primo posto si pizza il film horror Host -Chiamata Mortale con Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb, Radina Drandova, Caroline Ward per la regia di Rob Savage.

Trama: Durante il lockdown, un gruppo di amici composto da cinque ragazze ed un ragazzo, insieme ad un "esperta esoterica" fanno una seduta spiritica in videochiamata sulla piattaforma Zoom. Senza volerlo però, evocano un'entità demoniaca che non lascerà loro tregua fino a che tutti non sono morti.

Curiosità: la particolarità di questo film girato proprio ai tempi del lockdown è proprio quella di essere stato pensato per essere visto su un computer portatile, catapultando letteralmente lo spettatore all'interno del web, come se in quella seduta zoom demoniaca fosse parte attiva. La pellicola distribuita sulla piattaforma Shudder, ha portato molto fortuna al regista che visto il successo del primo, ha incassato un contratto per produrne altri 3 sempre dello stesso genere.

Sinister (2012)

Sinister

Al secondo posto Sinister un film horror con con Ethan Hawke, Juliet Rylance, Fred Dalton Thompson, James Ransone, Clare Foley per la regia di Scott Derrickson.

Trama: Dopo aver ottenuto il successo grazie alla pubblicazione di un libro su un fatto di cronaca nera, Ellison Oswalt è progressivamente caduto nell’anonimato. Decide quindi di trasferirsi con l’intera famiglia a King County per indagare sulla tragica impiccagione di un’intera famiglia, a eccezione della figlia più piccola, misteriosamente scomparsa. La casa comprata dallo scrittore è proprio la stessa dove è avvenuto l’efferato omicidio. Dopo aver trovato una scatola che contiene una serie di pellicole che testimoniano la tragedia e altri terribili crimini, Ellison capisce di avere tra le mani il materiale perfetto per un nuovo romanzo e comincia a investigare. Tuttavia, le sue indagini risveglieranno una divinità pagana di nome Bughuul, che entrerà nella sua vita e in quella della sua famiglia trascinandoli in una spirale di inquietudine e terrore.

Curiosità: Il film è stato vietato in Italia ai minori di 14 anni ed ha avuto anche un seguito Sinister2 che non ha però ottenuto o stesso successo. È stato girato principalmente a Port Washington, Long Island, nello stato di New York. Mentre il materiale in Super 8 è stato girato a Los Angeles.

Insidious (2010)

Insidious

Al terzo posto Insidious film horror con Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Barbara Hershey, Lin Shaye per la regia di Leigh Whannell.

Trama: Renai e Josh Lambert con i loro tre figli, si trasferiscono in una nuova e bellissima villa. I disagi del trasloco durano più del previsto, tra le mille cose da fare e i capricci del figlio più grande, Dalton. Proprio questo una sera si avventura da solo in soffitta incuriosito da strani rumori. Dopo essersi arrampicato su una scala, cade e batte la testa. Non sembra essere niente di grave, eppure la mattina seguente non si sveglia, con grande stupore dei medici che non riescono a darne una spiegazione scientifica. Contemporaneamente al coma di Dalton, nella casa avvengono fenomeni inspiegabili. Lorraine, la madre di Josh, consiglia di contattare una vecchia conoscenza, la medium Elise Rainier che giunta in casa Lambert, scopre che il motivo degli strani eventi è proprio Dalton. Il ragazzino infatti, ha una dote che gli permette di allontanarsi dal suo corpo fisico ed esplorare nuove dimensioni. Nel suo ultimo viaggio è rimasto intrappolato nell’Altrove, un luogo popolato da demoni e fantasmi che vogliono impossessarsi di lui. Per salvarlo è necessario aprire un collegamento con questo mondo e l’unico che può farlo, come spiega Elise, sembra essere suo padre Josh, per via di una particolarità scoperta fatta durante la sua infanzia…

Curiosità: Il film ha avuto un sequel: Oltre i confini del male - Insidious 2 (2013) e anche due prequel: Insidious 3 - L’inizio (2015) e Insidious 4 - L’ultima chiave (2018). Sia il regista James Wan che lo sceneggiatore Leigh Whannell avevano lavorato entrambi al primo film di Saw -L'enigmista e in una scena di Insidious è possibile vedere il bambolotto della saga disegnato su una lavagna. Nel film appare Johnny Depp, nelle vesti un fantasma.

L’evocazione - The Conjuring (2013)

L’evocazione - The Conjuring

Al quarto posto il film horror L'evocazione - The Conjuring con: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mackenzie Foy, Ron Livingston, Lili Taylor, Hayley McFarland per la regia di James Wan.

Trama: Nel 1971 Carolyn e Roger Perron si trasferiscono con le loro cinque figlie in una casa di campagna a Harrisville, nel Rhode Island. Il casolare sembra molto accogliente, ma ben presto l'entusiasmo si spegne poiché iniziano a verificarsi strani eventi soprannaturali che culminano nell'attacco di uno spirito malvagio ai danni di Andrea, una delle figlie Perron, mentre la madre rimane bloccata in cantina. Carolyn, capendo che non possono affrontare le presenze che si stanno manifestando, chiama una coppia di demonologi specializzati, Ed e Lorraine Warren, che scoprono così che la casa è infestata dallo spirito di Bathsheba una strega malvagia che si era impiccata nel cortile del casolare, lanciando una terribile maledizione contro chiunque fosse venuto ad abitarvi. I Warren pensano che sia opportuno effettuare un esorcismo, ma per ottenere il permesso della Chiesa devono raccogliere prove concrete che la casa sia realmente infestata. Vivendo insieme ai Perron toccheranno con mano l'orrore e si scontreranno con la ferocia del demone, determinato a possedere le sue vittime per compiere una strage.

Curiosità: I fatti raccontati nel film sono realmente accaduti, secondo quanto affermato dai demonologi Warren. La coppia ha effettivamente investigato su una casa infestata nel New England di proprietà della famiglia Perron, dove pare fosse vissuta una strega (Batsheba Sherman) devota a Satana, che fu processata e poi assolta per la morte di un neonato. A differenza del film, la donna sarebbe morta anziana, per cause naturali e i veri Perron hanno abitato la casa per ben nove anni.

Hereditary – Le radici del male (2018)

Hereditary – Le radici del male

Al quinto posto il film thriller-horror Hereditary - Le radici del male con Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd per la regia di Ari Aster.

Trama: Dopo aver partecipato al funerale della complicata madre, Ellen Graham, Annie torna a casa, e crede di vederla aggirarsi nel suo laboratorio. Nel frattempo suo marito Steve riceve una telefonata da parte del cimitero, che lo informa della profanazione della tomba di Ellen. Turbata dalla notizia, Annie inizia a frequentare un gruppo d’ascolto, rivelando che molti membri della sua famiglia, inclusa la defunta madre, hanno sofferto di malattie mentali. Da questi episodi hanno inizio una serie di tragici eventi, che porteranno la protagonista ad affrontare una serie di pericolosissimi ostacoli che condurranno ad un triste epilogo.