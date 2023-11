5 film che hanno fatto scattare l'amore (vero) sul set

Quando ci si ferma a pensare alle cosiddette "coppie famose" il primo pensiero va, naturalmente, a Brad Pitt e Angelina Jolie, sebbene ormai i due siano divorziati. Oppure la mente fa apparire l'immagine di Jennifer Lopez e Ben Affleck che tornano insieme dopo anni. Ma la storia del cinema, in realtà, è piena di coppie che hanno trovato l'amore sul set di un film: attori che hanno scoperto che un set non è solo il loro campo di lavoro, ma anche il luogo dove è iniziato il loro vero amore. Senza risalire fino alla travagliata storia d'amore tra Richard Burton ed Elizabeth Taylor, ecco cinque coppie che hanno avuto un set, per così dire, galeotto.

Coppie nate sul set

Ryan Reynolds e Blake Lively, Lanterna verde

Tra le coppie più amate dal pubblico dei social e non solo, Blake Lively e Ryan Reynolds si sono conosciuti sul set di Lanterna verde. L'interprete di Deadpool non ha mai nascosto di aver odiato prendere parte a quel film sull'omonimo supereroe, ma senza dubbio la lavorazione gli ha permesso di conoscere nel 2011 quella che poi sarebbe diventata la madre delle sue tre figlie.

Eva Mendes e Ryan Gosling, Come un tuono

Ryan Gosling è stato a lungo considerato un partito d'oro e, alle spalle, ha avuto numerose relazioni con alcune sue co-star. Tuttavia nel 2011 l'attore interprete di Ken nel recente Barbie ha conosciuto il suo grande amore sul set del film Come un tuono. Eva Mendes era già un'attrice abbastanza nota quando lei e Ryan Gosling si sono conosciuti, spartendo il set di un film in cui i due dovevano interpretare proprio una coppia innamorata. Da allora i due non si sono mai più separati e tanto Ryan Gosling quanto Eva Mendes non hanno mai lesinato quando si è trattato di mostrare il proprio amore e il proprio supporto all'altro.

Penelope Cruz e Javier Bardem, Vicky Cristina Barcelona

Quasi alla stregua di una coppia reale spagnola, Penelope Cruz e Javier Bardem si conoscono dagli anni Novanta. I due, infatti, avevano condiviso il set del film ispanico dal titolo Jamón Jamón che aveva permesso loro di diventare amici. Tuttavia nel 2008 i due attori si trovano di nuovo insieme, stavolta sul set del film di Woody Allen dal titolo Vicky Cristina Barcelona. Ed è stato questo il set galeotto per i due attori, che sono convolati a giuste nozze nel luglio del 2010. Dal loro secondo incontro i due non si sono mai più separati e riescono sempre a rubare la scena ogni volta che affrontano insieme un red carpet.

Leighton Meester e Adam Brody, The Oranges

Leighton Meester per tutti resterà per sempre la lussuosa e a volte crudele Blair Waldorf della serie tv Gossip Girl. Adam Brody, con il volto da eterno ragazzino, è stato invece il Seth Cohen della serie teen The O.C. I due stanno insieme dal 2012, ma non si sono incontrati sul set di una delle serie tv che li hanno resi immortali nell'immaginario collettivo. In realtà i due si sono conosciuti sul set di The Oranges e da allora, dopo una breve frequentazione, non si sono più separati. Si sono sposati nel 2014, a dimostrazione che quando si è in presenza del vero amore non c'è bisogno di perdere tempo.

Guillaume Canet e Marion Cotillard, Amami se hai coraggio

Marion Cotillard è l'attrice francese, vincitrice del premio Oscar per la sua interpretazione di Edith Piaf nel film La vie en rose. È anche l'attrice che per un certo periodo di tempo è stata ritenuta una possibile responsabile della fine del matrimonio dei brangelina, visto che aveva da poco lavorato con Brad Pitt nel film Allied. Un'accusa che l'attrice stessa ha smentito, confermando il suo amore e la serietà della sua relazione con Guillaume Canet. Al pari di Javier Bardem e Penelope Cruz, i due si sono conosciuti negli anni Novanta, ma bisognerà attendere il 2003 e il film Amami se hai coraggio (pellicola in cui interpretavano due persone innamorate sin dall'infanzia) perché i due condividano un set, facendo nascere una scintilla che esploderà poi nel 2007 quando i due confermarono la loro relazione.