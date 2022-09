Allied è il film che ha fatto divorziare Brad Pitt e Angelina Jolie?

Allied - Un'ombra nascosta è il film che va in onda questa sera alle 21.06 su La5. Si tratta di una pellicola che, a dispetto della sua buona riuscita o meno, ha fatto parlare di sé per essere arrivata al cinema in un momento importante della storia del gossip hollywoodiano. La pellicola firmata da Robert Zemeckis, infatti, è arrivata in sala nel 2016, poco prima che scoppiasse lo "scandalo" della separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie. E per un breve lasso di tempo si è ipotizzato che proprio Allied potesse rientrare tra le cause dietro la separazione dei due divi.

Allied, la trama

Max Vatan (Brad Pitt) è un agente segreto incaricato di raggiungere Casablanca e la sua collega Marianne Beausejour (Marion Cotillard) per portare a termine un omicidio per l'agenzia per cui lavorano. Obbligati a fingersi marito e moglie per non destare sospetti e avvicinarsi quanto più possibile all'obiettivo della missione, Max e Marianne finiscono presto per cadere vittime dell'attrazione che provano l'uno per l'altra e che sopravvive anche dopo il lavoro a Casablanca. Infatti, archiviati i loro doveri lavorativi, i due decidono di sposarsi e trasferirsi a Londra, dove mettono al mondo anche la loro primogenita, Anna. La vita famigliare sembra essere un vero e proprio idillio, nonostante all'orizzonte si odano le esplosioni della seconda guerra mondiale. Ma ben presto la felicità di Max verrà messa in pericolo da un dubbio che gli viene instillato e che lo spinge a indagare proprio sulla persona a cui ha donato il cuore.

La presunta liason tra Brad Pitt e Marion Cotillard

Come spesso accade nel mondo del cinema, molti spettatori hanno guardato il film di Robert Zemeckis lasciando che l'immaginazione incontrasse (o manomettesse) la realtà: dal momento che nel film Brad Pitt e Marion Cotillard sembravano davvero innamorati e con una forte chimica, molti spettatori si sono convinti che tra i due ci fosse una liason sentimentale che travalicasse gli obblighi di contratto. D'altra parte Brad Pitt aveva già tradito l'ex moglie Jennifer Aniston proprio sul set di un film - Mr. and Mrs. Smith, in cui incontrò Angelina Jolie - quindi non era così assurdo pensare che una cosa del genere potesse accadere di nuovo. Marion Cotillard - attrice francese che si è imposta al grande pubblico grazie alla sua interpretazione in La vie en rose - è da tempo impegnata con l'attore e regista Guillaume Canet, ma già in passato era stata indicata come possibile interesse romantico di attori con cui aveva condiviso il set, come il Michael Fassbender di Macbeth.

Notizie, quelle sull'attrice francese, che sono sempre state smentite, ma che non hanno impedito che la Cotillard venisse coinvolta suo malgrado dai media nel divorzio più famoso di Hollywood, prima dell'arrivo di Johnny Depp e Amber Heard. Quando venne diffusa la notizia della separazione di Brad Pitt e Angelina Jolie il tabloid Page Six riportò che i due divi di Hollywood si erano lasciati a causa di un tradimento. Secondo la fonte vicina alle star riportata da Page Six, Angelina Jolie avrebbe addirittura assunto un investigatore privato per controllare Brad Pitt, perché alla Jolie erano giunte voci che il marito stesse facendo il cascamorto con Marion Cotillard. La fonte riportata dalla testata avrebbe detto: "Sentiva che lui stava facendo lo scemo con lei sul set e venne fuori che, effettivamente, era proprio così. Quella è stata l'ultima goccia". La notizia riportata da Page Six si diffuse come la proveriale macchia d'olio e ben presto molti giornali - come, ad esempio, Harper's Bazaar, riportarono la news che Brad Pitt aveva una relazione clandestina con Marion Cotillard. La situazione, a un certo punto, era così sfuggita di mano, che fu la stessa Marion Cotillard - così attenta alla sua vita privata - a intervenire, con un lungo post sul suo account Instagram in cui si può leggere: "Questa sarà la mia prima e unica reazione alla notizia uscita ventiquattro ore fa e nella quale sono stata trascinata, mio malgrado. Non sono abituata a prendere sul serio o a commentare il tasso di assurdità dette su di me, ma dal momento che questa situazione rischia di ferire le persone che amo, devo esprimermi. Per prima cosa, molti anni fa, ho incontrato l'uomo della mia vita, il padre di nostro figlio e del bambino che, al momento, stiamo aspettando. Lui è il mio amore, il mio migliore amico e l'unico uomo di cui io abbia bisogno. Inoltre a coloro che pensano che io possa essere in qualche modo devastata... be', grazie mille, ma sto bene. Questo genere di invenzioni schifose non mi toccano in alcun modo. E, per finire, alla "stampa", agli haters, ai trolls che hanno una così veloce capacità di giudizio auguro sinceramente ... di guarire al più presto. Infine spero veramente che Angelina e Brad, due persone per le quali nutro un profondo rispetto, possano trovare un po' di pace in questo momento difficile".