Costumi di Halloween, 5 personaggi dei film a cui ispirarsi

A corto di idee per la serata di Halloween? In aiuto possono arrivare i film horror, veri protagonisti della nottata più terrificante dell'anno, che molto più di altri generi, sono riusciti nello scopo di rendere iconici e riconoscibili i personaggi più spaventosi. Per questo motivo non serve molto per diventare il serial killer Ghostface di Scream o Jason Voorhees il protagonista della saga di Venerdì 13, basta una semplice maschera e la serata "da paura" può iniziare.

Jason Voorhees (Venerdì 13)

Jason Voorhees

Protagonista di dieci dei dodici episodi della saga di Venerdì 13, tra cui un remake/reboot e un crossover con la serie Nightmare, Jason è inizialmente concepito come vittima e trasformato in seguito nei due sequel in uno dei più iconici personaggi horror. Nato di venerdì 13, con una serie di deformità viene bullizzato per il suo aspetto da alcuni ragazzi e mentre sua madre Pamela lavora come cuoca nel campeggio di Crystal Lake, lui viene gettato in acqua da alcuni ragazzi e il suo corpo non verrà mai ritrovato, facendo credere che il ragazzo sia annegato.

In realtà non è così, Jason si salva e comincia una vita da ermita tra i boschi che dura per anni, fino a che sua madre Pamela viene uccisa, dopo aver massacrato a sua volta alcuni ragazzi per vendicare l'uccisione del figlio. Nascosto in una piccola capanna nei boschi di Crystal Lake dove vive come una bestia feroce, si scaglia contro chiunque sia così sfortunato da andare a Crystal Lake che considera il suo territorio. Per farlo userà un machete, l'arma che ha ucciso sua madre, nascosto dietro una maschera da hockey per non mostrare la sua malformazione.

La maschera

Nonostante sia stata modificata durante il corso della saga, la sua è una delle maschere più riconoscibili del cinema. Inizialmente si trattava di un sacchetto di juta con un buco per l'occhio sinistro, visto che il destro è cieco, dal terzo capitolo in poi indosserà la maschera di un portiere di hockey, che verrà modificata leggermente per forma e colore nel resto dei capitoli.

Ghostface (Scream: Chi urla muore)

Ghostface

È un serial killer autore di efferati omicidi in tutti i capitoli di Scream. Nei film è impersonato da vari personaggi, Billy e Stu nel primo, Mickey e la signora Loomis nel secondo e il regista Roman Bridger nel terzo. Nella prima trilogia uccide in totale 23 persone. Nel quarto film il serial killer è impersonato da Jill Roberts, cugina di Sidney e il suo amico Charlie Walker, entrambi desiderosi di diventare protagonisti di una nuova generazione della vicenda. Nel quinto film i killer si scoprono essere due accaniti fan della saga horror Squartati Amber Freeman e Richie Kirsch che delusi dalla decadenza della loro saga preferita e del genere horror in generale, decidono di creare il loro proprio sequel da cui la saga cinematografica potrebbe, secondo loro, prendere spunto per una nuova rinascita. Nel sesto film i killer si scoprono essere il detective Wayne Bailey,la figlia Quinn e Ethan Landry, desiderosi di vendicare la morte del figlio e fratello Richie.

La maschera

È stato chiamato Ghostface (faccia di fantasma) per la forma della maschera con cui il serial killer cela la sua faccia, che ricorda L'urlo di Munch. L'altro nome con cui è conosciuto, soprattutto nei primi film, è il killer di Woodsboro, dalla città in cui agiva. La maschera compare in tutti e 6 i film della saga cinematografica e ha fatto alcuni cameo e alcune apparizioni anche in altri show. Nel 2019 viene riutilizzata per la serie Scream: Resurrection. Per ogni film e per la serie televisiva, sono state usate varie versioni della maschera, leggermente differenti ma ispirate tutte al modello originale.

Billy (Saw -L'enigmista)

Billy

Billy è un pupazzo meccanico da ventriloquo utilizzato da John Kramer, meglio noto con il nome di Enigmista, protagonista della serie di Saw, per comunicare alle vittime i giochi mortali dell'Enigmista, le regole e le istruzioni che devono rispettare per sopravvivere. JigSaw, alias di John Kramer, infligge tremende punizioni a chi, secondo lui, non ha saputo apprezzare il dono della vita. Il film contiene alcuni riferimenti ai film del maestro italiano dell’horror, Dario Argento: il pupazzo Billy è ispirato infatti al terrificante bambolotto del film Profondo Rosso, inoltre i guanti neri dell’Enigmista sono una delle firme di Dario Argento, che li ha inclusi in quasi tutti i suoi film.

La maschera

Il "pupazzo" Billy indossa sempre uno smoking nero con un farfallino rosso, ma la particolarità è proprio la maschera. Totalmente bianca con spirali rosse disegnate su zigomi appuntiti, ha occhi rossi con pupille nere e pochi capelli. Si muove usando un triciclo, un gioco d'infanzia di John Kramer.

V (V per Vendetta)

V - V per Vendetta

Misterioso terrorista e giustiziere anarchico, la sua identità è celata dalla maschera sorridente di Guy Fawkes e dall'abbigliamento scuro. È un sopravvissuto di uno dei campi di prigionia di un'ipoteteica Gran Bretagna distopica, il Larkhill dove vengono reclusi i prigionieri politici, gli omosessuali, gli ebrei, i musulmani e più in generale i "diversi", per essere sottoposti ad esperimenti medici come cavie umane. Risulta l'unico sopravvissuto al siero che causa una morte atroce, che invece in lui ha sviluppato, riflessi forza fisica e la capacità mentale (è un genio nel campo degli esplosivi, delle arti marziali, della filosofia, della letteratura, della politica, del computer hacking e della chimica).

Quando riesce a scappare dal campo dove è detenuto, indossa la nuova identità di V e decide di mettere sul volto la maschera di Guy Fawkes, l'uomo che il 5 novembre 1605 tentò di far esplodere le Houses of Parliament di Londra.

La maschera

Ha le sembianze di Guy Fawkes, il membro più conostiuto dell'attentato noto come Congiura delle polveri, durante la quale a Londra un gruppo di anarchici il 5 novembre 1605 tentò di far esplodere la Camera dei Lord. Dopo il successo del film del 2006 la maschera di Guy Fawkes è diventata una vera e propria icona mondiale, oggi è nota maggiormente come il simbolo dell'organizzazione di hackers Anonymous.

Jocker

Jocker

ll personaggio originario era un folle pronto a tutto pur di sopraffare il suo acerrimo nemico Batman. Nell'ultimo film interpretato da Joaquin Phoenix è Arthur Fleck, comico fallito che vive in una Gotham dei primi anni '80 distrutta dalla disuguaglianza sociale, facendo come lavoro il pagliaccio. La psiche di Fleck andrà in frantumi in seguito a dei tragici avvenimenti, trasformandolo in uno psicopatico assassino.

La maschera

Il volto di un clown la faccia bianca la bocca rossa con il rossetto a effetto smudged, cioè sbaffato, il naso rosso e gli occhi con i triangoli, che racchiudono l'orrore di una personalità deviata dove anche la maschera rappresenta il dolore che nasconde. Se vi piace l'idea la realizzazione è davvero veloce con il make up, o in alternativa esistono maschere che lo riproducono perfettamente.