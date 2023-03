Cinque thriller su Prime Video che non puoi perderti questo weekend

Se c'è un genere che il catalogo di Amazon Prime Video non disdegna è quello del thriller. Navigando tra le offerte della piattaforma streaming di Amazon è evidente come si sia cercato di offrire agli spettatori la possibilità di spaziare tra i generi e i sottogeneri. In effetti, anche per quanto riguarda il thriller, non mancano titoli più canonici, incentrati magari alla ricerca di un serial killer o di un soggetto pericoloso, ma l'offerta include anche titoli in cui il genere thriller è declinato in varie forme, che sia l'azione o la riflessione sociale.

Animali notturni

Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Animali Notturni è un film thriller tratto dal romanzo Tony e Susan che gioca molto sull'idea di mise en abyme. La storia è quella di Susan Morrow (Amy Adams), una mercante d'arte con una vita molto agiata che, un weekend, si trova sulla porta di casa un pacco contenente un romanzo intitolato Animali Notturni che è stato scritto dall'ex marito Edward (Jake Gyllenhaal). Il libro è dedicato a lei, ma il contenuto è estremamente violento. Racconta infatti di un uomo, Tony, (sempre Jake Gyllenhaal) che, durante un viaggio in autostrada, viene fermato dal sadico Roy (Aaron Taylor-Johnson) e dalla sua banda. I tre criminali, sotto lo sguardo impotente di Tony, rapiscono la moglie (Isla Fisher) e la figlia. Grazie all'aiuto del detective Bobby Andes (Michael Shannon), Tony riesce a trovare le due, ma ormai è troppo tardi. I corpi della moglie e della figlia vengono ritrovati quando ormai non c'è più niente da fare, sulla carne i segni di torture e violenze. Per Tony inizia allora una corsa alla vendetta. Nel leggere questa storia, Susan è costretta a rivivere il suo matrimonio con Edward e a rivalutare le sue scelte che hanno portato al divorzio. E il libro Animali Notturni comincia ad assumere sempre di più le sembianze di una vendetta personale.

La furia di un uomo

Senza dubbio un autore di thriller non convenzionali e pieni d'azione è il regista Guy Ritchie. Con La furia di un uomo - Wrath of Man, il regista confeziona un thriler basato sul desiderio di vendetta tra le sue strade violente di una grande metropoli. La storia è incentrata su H (Jason Statham), un uomo dal passato misterioso che lavora per una società di camion blindati che hanno lo scopo di trasferire migliaia di dollari da un posto all'altro della città di Los Angeles. Durante una rapina, l'uomo lascia esterrefatti i suoi colleghi, dimostrando sia sangue freddo che un innato talento per la violenza. Mentre i suoi colleghi cercano di far luce sul passato dell'uomo con cui lavorano, una nuova rapina rischia di mettere a repentaglio la vita di tutti.

Una donna promettente

Altro thiller sui generis è Una donna promettente (Promising Young Woman in lingua originale). Ancora una volta il motore che dà il via alla storia è il desiderio di vendetta. La protagonista è Cassie (Carey Mullighan) una giovane dal futuro promettente che ha lasciato gli studi di medicina a seguito di un evento tragico e drammatico. Durante gli anni universitari, infatti, la migliore amica di Cassie, Nina, subì uno stupro ma né il campus né la giustizia riuscì a punire e condannare il responsabile. Delusa da coloro che avrebbero dovuto proteggerla, Nina finisce col togliersi la vita, lasciando in Cassie una ferita che grida vendetta. Tornata a vivere dai genitori e assunta come commessa in un bar, Cassie ha in realtà una doppia vita. Dopo il lavoro si reca nei bar dove, fingendosi ubriaca, si lascia adescare dagli uomini: quando si rende conto che questi sarebbero disposti ad andare a letto con lei pur sapendola non lucida e vulnerabile, Cassie li spaventa e li minaccia. In tutto questo, Cassie è anche alla ricerca di tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno avuto un ruolo nello stupro della sua migliore amica.

Fargo

Uscito nel 1996 e diretto dai fratelli Coen Fargo è un thriller dove anche i toni assurdi della commedia tipica dei due registi hanno il loro spazio. La storia è quella di Jerry (William H. Macy) che, a seguito di alcune truffe non andate bene, si trova con un debito molto salato da pagare. In preda al panico l'uomo decide di assumere il nervoso Carl (Steve Buscemi) e lo psicopatico Gaear (Peter Stormare) per fingere il rapimento della moglie dalla sua casa a Fargo, in North Dakota. L'obiettivo è quello di ottenere un riscatto di un milione di dollari dal ricco suocero. Jerry, però, mente ai due criminali, lasciando loro intendere che il riscatto sarà "solo" di ottantamila dollari, di modo da poter intascare il resto del denaro. Tuttavia Gaer e Carl non riescono a svolgere la loro missione nel modo più delicato possibile e si lasciano alle spalle una serie di cadaveri che finiscono con l'insospettire il capo della polizia (Frances McDormand), decisa più che mai a fare luce sugli eventi.

Shutter Island

Shutter Island è un film che non ha bisogno di molte presentazioni. Tratto dal romanzo di Dennis Lehane, il film è diretto da Martin Scorsese e interpretato da uno straordinario Leonardo DiCaprio che porta sulle spalle tutto il peso della storia, fino allo straziante finale. La storia è quella del detective Teddy Daniels (DiCaprio), un investigatore che viene chiamato a indagare insieme al collega (Mark Ruffalo) sull'isola di Shutter Island. Qui, infatti, sorge un ospedale psichiatrico da cui è scappata Rachel Sondo, una paziente rinchiusa perché accusata di aver ucciso i propri figli. Mentre Teddy indaga sulla scomparsa, tra le testimonianze del medico curante (Ben Kingsley) e ostacoli che sembrano volerlo tenere lontano dalla risoluzione dell'enigma, l'uomo è anche tormentato dal ricordo della moglie (Michelle Williams), morta in un incendio e che gli appare in sogno per avvisarlo che sull'isola è presente anche il responsabile della sua morte. L'incarico di Teddy, allora, si trasforma in qualcosa di molto personale, che forse mette a repentaglio la sua capacità di giudizio. Ma dov'è davvero la verità?

