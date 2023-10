Addio a Lara Parker, la strega Angelique in Dark Shadows

Se n'è andata all'età di 84 anni Lara Parker, divenuta celebre per aver interpretato la strega Angelique Bouchard, beniamina dei fan di Dark Shadows. A dare la notizia su Facebook, Kathryn Leigh Scott, sua coprotagonista nella soap opera gotica degli anni '60, poi ripresa al cinema nell'adattamento realizzato da Tim Burton. " Ho una triste notizia... la mia bellissima e amata amica Lara Parker è morta giovedì 12 ottobre. Ho il cuore spezzato, come tutti noi che l'abbiamo conosciuta e amata ", ha scritto la Scott. L'attrice secondo le notizie riportate dalle figlia, sarebbe morta nel sonno nella sua casa di Topanga Canyon.

Un ricordo commosso

" Ha abbellito le nostre vite con la sua bellezza e il suo talento, e siamo tutti più ricchi per averla avuta nella nostra vita. La famiglia significava più di ogni altra cosa per Lara, e ha voluto questi pochi giorni dalla sua scomparsa per sé. Riposa in pace, mia cara amica ", ha concluso nel lungo post la Scott.

L'iconica serie amata da Tim Burton

La prima serie di Dark Shadows è andata in onda sulla ABC dal 1966 al 1971 e ha dato vita a diversi film successivi del creatore Dan Curtis. La Parker, insieme ad altre star della soap, ha partecipato in un cameo nell'omonimo adattamento per il grande schermo di Tim Burton del 2012.

Il legame con il suo personaggio

Nonostante fosse un'attrice molto capace, non si liberò mai di quel personaggio gotico che la fece molto amare dal pubblico, ma in un certo senso fermò la sua carriera, come ricordò lei stessa durante un'intervista del 2007. " Dopo la messa in onda di 'Dark Shadows' e il mio arrivo a Hollywood per diventare una grande star del cinema - perché 'Dark Shadows' era stato il mio primo lavoro professionale - tutto quello che volevo fare era liberarmi del rapporto con la soap opera sui vampiri e liberarmi del personaggio di una strega ", aveva detto a Knight at the Movies.