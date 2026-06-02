Addio a Owain Rhys Davies, il volto di Twin Peaks scomparso a soli 44 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Owain Rhys Davies, attore gallese conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo dell'Agente Wilson nel revival di Twin Peaks. L'artista è morto improvvisamente all'età di 44 anni, lasciando sgomenti familiari, colleghi e fan che negli anni avevano imparato ad apprezzarne il talento e la sensibilità interpretativa. La notizia è stata resa pubblica dal fratello Rhodri Davies, che ha condiviso un commosso messaggio sui social spiegando che la morte è avvenuta in modo improvviso. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l'attore sarebbe deceduto “in modo naturale e sereno", anche se restano ancora alcuni interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa.

Il dolore della famiglia

Ad annunciare la morte dell'attore è stato il fratello Rhodri, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e orgoglio. “È con profonda tristezza che io e mio padre condividiamo la notizia della morte di mio fratello Owain. Questa notizia sarà un grande choc per molte persone. Sebbene vi siano ancora domande senza risposta riguardo alle circostanze della sua morte, al momento sappiamo che Owain è morto improvvisamente, in modo naturale e sereno". Nel suo messaggio, Rhodri ha anche sottolineato quanto il fratello fosse amato da chiunque lo conoscesse. "La portata dell'amore, dell'amicizia e della generosità di Owain era immensa. I tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni sono stati profondamente commoventi e testimoniano l'impatto che ha avuto nella vita di così tante persone". Successivamente ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia in un momento tanto delicato, ricordando di essere: "incredibilmente orgoglioso" del fratello e aggiungendo che la sua perdita sarà sentita da moltissime persone.

Il ruolo in Twin Peaks che lo ha reso celebre

Nato a Cardiff, Davies aveva costruito una carriera solida e apprezzata sia in televisione sia al cinema. Il pubblico internazionale lo ricorda soprattutto per la sua partecipazione a Twin Peaks: The Return, il revival della celebre serie ideata da David Lynch e Mark Frost, tornata sugli schermi nel 2017. Nella serie interpretava l'Agente Wilson dell'FBI e appariva in tre episodi accanto allo stesso David Lynch, che vestiva i panni del vice direttore dell'FBI Gordon Cole. Sebbene il suo fosse un ruolo secondario, la sua presenza aveva lasciato un segno nei fan dello storico universo narrativo di Twin Peaks.

Una carriera tra serie tv e cinema internazionale

Oltre all'esperienza nella serie cult di Lynch, Owain Rhys Davies aveva partecipato a numerose produzioni internazionali. Tra i suoi lavori più noti figura la serie fantascientifica di Netflix The OA, nella quale recitava accanto a Brit Marling e Jason Isaacs. Sul grande schermo aveva inoltre preso parte a Alice attraverso lo specchio, il film fantasy con Johnny Depp e Helena Bonham Carter, e alla commedia horror A Serial Killer's Guide to Life. Nel corso della sua carriera aveva saputo muoversi tra generi molto diversi, dimostrando versatilità e una notevole capacità di adattamento a ruoli e produzioni eterogenee.

Il cordoglio del mondo “dell’iconico” Twin Peaks

La notizia della sua morte ha suscitato una forte ondata di commozione nel mondo dello spettacolo e tra gli appassionati della serie cult. Anche il profilo ufficiale di Twin Peaks ha voluto rendergli omaggio con un messaggio pubblicato sui social: "I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Grazie per aver fatto parte del mondo di Twin Peaks, Agente Wilson". Parole semplici ma significative che testimoniano l'affetto e la stima che circondavano l'attore.

L'omaggio del Welsh National Theatre

Tra i tributi più sentiti c'è stato quello del Welsh National Theatre, che ha ricordato Davies come una figura importante per la cultura gallese e per il mondo delle arti performative. "Owain era un talento straordinario il cui lavoro ha arricchito il teatro e lo schermo gallese e il cui contributo alle arti dello spettacolo sarà ricordato da pubblico, colleghi e amici. La sua passione, creatività e dedizione al proprio mestiere hanno lasciato un'impronta duratura nella vita culturale del Galles".

L'istituzione teatrale ha poi aggiunto: “La comunità delle arti performative gallesi è più povera per questa perdita e possiamo solo immaginare quante altre storie avrebbe ancora raccontato". Il messaggio si conclude con un saluto in lingua gallese, particolarmente toccante: "Cysga'n dawel, Owain", ovvero "Riposa in pace, Owain".