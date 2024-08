Alain Delon e le donne: una storia d'amore lunga una vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà stata forse la sua infanzia travagliata passata tra orfanotrofi e famiglie affidatarie che non gli avevano regalato quella stabilità emotiva, ma la vita sentimentale di Alain Delon si è contraddistinta per le sue burrascose relazioni. Molte donne lo hanno accompagnato, alcune meteore attratte da un fascino unico e una bellezza soprannaturale, altre fondamentali per la sua esistenza, anche se pur sempre tormentate.

Romy Schneider

Quello con l'attrice tedesca fu per Delon un grande amore sbandierato sulle riviste di gossip di tutto il mondo, fatto di una grande alchimia tra i due. Può sembrare incredibile ma per la Schneider quello per Delon non fu amore a prima vista. Lei lo vedeva come un uomo arrogante, anche se quando si incontrarono per la prima volta nel 1958, finirono per fidanzarsi nel giro di pochi mesi, pur non arrivando mai al matrimonio.

La loro storia finì quattro anni dopo, lui la lasciò con una lettera, ma la passione tra i due non si era spenta e quando si incontrarono di nuovo sul set de La Piscina furono scintille. Quando nel 1982 lei morì tragicamente lui la definì: " Il grande amore della mia vita ".

Alain Delon e Romy Schneider

Nico

Non fu quello per la cantante e attrice tedesca dei Velvet Underground Nico, un grande amore per l'attore. Lei affermo di avere avuto un figlio con lui, Christian Aaron Boulogne, nato nel 1962, ma Delon negò sempre di essere il padre e, mentre la cantante lottava contro la tossicodipendenza, il bambino fu cresciuto dalla madre di lui.

Nathalie Delon

Fu lei l'unica donna che portò l'attore all'altare. I due si incontrarono in un night club di Parigi, quando lui era ancora fidanzato con Romy Schneider, ma questo non impedì ad entrambi di avere una relazione. Quando si sposarono in segreto nel 1964, lei era incinta. La loro però fu sempre una relazione molto burrascosa, fatta di frequenti litigi che portarono la coppia a separarsi nel 1969, quando Delon aveva già iniziato una storia con Mireille Darc.

Alain Delon e Nathalie Delon

Mireille Darc

Quella con la Darc fu la sua relazione più lunga. Lei una modella diventata poi attrice e documentarista, Delon la amò molto e nonostante anche questa storia naufragò per la sua l'instabilità, i due rimasero molto legati come amici fino alla morte di lei nel 2017.

Alain Delon e Mireille Darc

Dalidà

La cantante Dalidà era la vicina di casa di Delon quando nel 1956 con " nient'altro che la sua corona di Miss Egitto " arrivò a Parigi e tra i due scoppiò la scintilla. La loro non fu una lunga storia d'amore, ma quando dopo un decennio si rincontrarono a Roma la passione si riaccese nonostante lui fosse sposato. Insieme registrarono il singolo 'Paroles, Paroles' ('Parole, Parolè) nel 1972.

Delon disse di essere "pieno di rimpianti" quando lei si suicidò nel 1987.

Alain Delon e Dalida

Rosalie Van Breemen

Delon incontrò la modella olandese di 21 anni più giovane di lui mentre girava un video musicale nel 1987. Ebbero due figli, ma si separarono nel 2001.