Da Aldo, Giovanni e Giacomo a Il discorso del re: ecco cosa vedere stasera in tv

All'indomani dell'eliminazione dell'Italia dai campionati Europei per mano della Svizzera, l'interesse sulla competizione sportiva si è senza dubbio ridotto e sono molti, dunque, gli spettatori che cercano un bel film da vedere stasera in tv. La prima serata di questa ultima domenica di giugno è ricca di lungometraggi che val la pena vedere e che potrà accontentare i gusti più disparati.

Quali sono i film da vedere stasera in tv?

La teoria del tutto

Il primo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è quello disponibile alle 21.31 su Rete 4, La teoria del tutto. Come forse si può intuire dal titolo stesso, il film ripercorre la vita e la carriera del fisico Stephen Hawking, interpretato da Eddie Redmayne che, proprio grazie a questo ruolo, ha vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista. Il film segue l'uomo di scienza dai suoi anni universitari fino alla vita adulta, caratterizzata da una malattia degenerativa che lo ha portato su una sedia a rotelle.

Tu la conosci Claudia?

Su Italia 1, alle 21.25, continua la maratona dedicata a tutti i film interpretati dal trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. L'appuntamento di questa sera è con Tu la conosci Claudia? una commedia incentrata su tre uomini che sono tutti innamorati di Claudia e che si trovano ad affrontare un viaggio on the road insieme per ritrovare Claudia (Paola Cortellesi), che è scomparsa dopo che suo marito ha scoperto la sua infedeltà.

First Man

I film disponibili stasera in tv sembrano essere orientati soprattutto sulle biografie. Se su Rete 4 va in onda la storia di Stephen Hawking, su Iris alle 21.16 è invece disponibile First Man, pellicola diretta da Damien Chazelle e presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che racconta la storia dell'allunaggio del 1969 e, soprattutto, la vita di Neil Armstrong (Ryan Gosling) che, a seguito di un lutto familiare, è diventato un uomo introverso e difficile da gestire anche per sua moglie (Claire Foy) ma che ha un unico obiettivo: essere nella squadra dell'Apollo 11.

Il discorso del re

Altro film che ha delle ambizioni biografiche è quello che va in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000: Il discorso del re. Il film racconta l'ascesa al trono di re Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta. Soprattutto, però, il film si concentra sull'amicizia tra il futuro sovrano (Colin Firth) e il logopedisca Lionel (Geoffrey Rush), che aiutò il re d'Inghilterra a curare in parte la sua balbuzie, di modo da affrontare il discorso alla nazione all'alba della Seconda Guerra Mondiale.

Fronte del porto

Uscito nel 1954 e disponibile stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie Fronte del porto è la storia di Terry Malloy (Marlon Brando), un ex pugile che ha rinunciato alla sua carriera dopo che un boss mafioso lo ha spinto a perdere un incontro. Ora Terry lavora come scaricatore di porto, alle dipendenze dello stesso criminale che ha sancito la fine della sua carriera. Senza alcuna voglia di combattere o di ribellarsi allo status quo, Terry cambierà idea quando una bella ragazza entrerà nella sua vita.

Il socio

Ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è quello disponibile alle 21.15 su La7, Il socio.

Tratto dall'omonimo romanzo di John Grisham, il film segue le vicende di un giovane e brillante laureato di Harvard () a cui viene offerto un posto da associato in un prestigioso studio legale mentre sta ancora aspettando l'abitazione. L'offerta è così ricca e piena di privilegi che il protagonista accetta immediatamente, senza sapere che, in questo modo, sta mettendo in pericolo non solo la sua carriera, ma anche la sua stessa vita.