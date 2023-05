Addio a Alessandro D'Alatri: morto il regista di "Senza Pelle" e "I bastardi di Pizzofalcone"

Grave lutto nel mondo del cinema italiano, è morto all'età di 68 anni per una grave malattia Alessandro D'Alatri, regista di molti film per il cinema, come Senza pelle con Kim Rossi Stuart, e tanti successi televisivi da I bastardi di Pizzofalcone, a Il commissario Ricciardi e Un professore. Era nato a Roma dove aveva iniziato la carriera da giovanissimo come attore, esordiendo nel 1969 con il film Il ragazzo dagli occhi chiari di Emilio Marsili e l’anno seguente nel film Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica.

Passa poi alla regia di spot pubblicitari imparando i rudimenti di un mestiere che da subito gli regala grandi soddisfazioni. Il suo primo film per il cinema nel 1991, Americano Rosso, con cui vince il David di Donatello e il Ciak d'Oro come miglior film d'esordio. La sua magistrale bravura e la sua grande sensibilità, diventano poi cult con la sua seconda pellicola presentata alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Quel, Senza pelle, intepretato magistralmente da un giovane Kim Rossi Stuart e da Anna Galiena, che conquista il pubblico internazionale vincendo anche un David di Donatello per la miglior sceneggiatura.

Sempre con Kim Rossi Stuart, attore che amava particolarmente, ha girato anche I giardini dell'Eden presentato alla Mostra di Venezia. Con lui debutta come attore anche Fabio Volo nel film Casomani del 2002, e poi ancora in La febbre del 2005. Nel 2006 sua anche la commedia che vede protagonista un insolito Paolo Bonolis, nelle vesti di un onorevole, in Commediasexy, con un cast d'eccezione, tra cui Margherita Buy, Stefania Rocca, Elena Santarelli, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Michele Placido. Lo stesso anno vince l’Angelo alla carriera al Festival cinematografico Cielo e Terra di Terni, che gli rende omaggio anche con una proiezione de I giardini dell’Eden.

Suo anche il videoclip di Ancora qui, che nel 2009 vede il grande ritorno di Renato Zero. Nel 2010 esce Sul mare, film di cui D’Alatri è sia sceneggiatore che regista, vincitore del premio speciale 2010, al festival Alabarda d’oro. Dai successi cinematografici, negli ultimi tempi, si era dedicato anche a molte fiction tv di grande successo come I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Un professore. L'ultimo film che ha visto la sua firma è The Startup.