Un amore tossico tra due giovani ragazzi. Così si conclude la saga di After

Il film è arrivato in Italia, solo per gli abbonati a Amazon Prime Video, lo scorso 4 ottobre dopo una massiccia campagna pubblicitaria a suon di trailer e teaser poster. E, neanche a dirlo, in pochi giorni il capitolo numero 5 di After è nella top ten dei film più visti del colosso dello streaming. Un successo che, a dirla tutta, è ancora inspiegabile ma, di fatto, nel corso degli ultimi 5 anni, la saga nata dalla penna di Anna Todd è proprio sulla bocca di tutti. Prima dei romanzi, la storia è nata come una fan fiction ispirata a Harry Styles pubblicata su Wattpad. In poco tempo è diventato un fenomeno del web e poi, successivamente, una serie di romanzi che hanno conquistato tutti. Persino l’Italia. Il primo film è del 2019 e, mentre negli Stati Uniti l’amore tormentato di Tessa e Hardin arriva prima nelle sale e poi in streaming, in Italia dal terzo capitolo la saga è disponibile solo su Prime Video. E la mossa, al netto delle aspettative, è stata vincente. Almeno per quanto riguarda le reaction sul web, perché, se si guarda il film sotto un altro punto di vista, non è il "capolavoro di cui si parla in giro per i social.

Cosa succede nell'ultimo film?

After 5, che nel nostro paese arriva con il sottotitolo di Il capitolo finale, segna la degna (se così si può dire) conclusione di quell’amore così litigarello tra Tessa e Hardin. Lei è la classica ragazza della porta accanto che sogna di lavorare nell’editoria, lui è il bello e dannato della situazione dal carattere irascibile e dal passato troppo tormentato. Un amore nato come scommessa che poi, nel corso del tempo, si è trasformato in un sentimento totalizzante, che vira nel morboso e perverso, regalando al pubblico un’immagine sbagliata di un rapporto tra due giovani- adulti. Eppure, proprio questo particolare ha permesso alla saga di veleggiare altro tra il pubblico. L’ultimo capitolo riprende due anni dopo il quarto film, dopo che Tessa e Hardin avevano messo un punto fermo alla loro relazione, ma un viaggio a Lisbona fa incrociare di nuovo le loro vite.

Il film, lungo e tedioso, è liberamente ispirato a After Everything che qui in Italia è arrivato suddiviso in due parti con il titolo di Come mondi lontani e Anime perdute. La serie può anche essere finita ma l’autrice, tra il 2015 e il 2017, ha pubblicato sia un prequel (che racconta la storia dal punto di vista di Hardin) e ben 2 spin-off. Arriveranno anche loro al cinema o in streaming? Non c’è traccia in rete di notizie del genere ma, con tutto questo successo, nessuno si stupirebbe di un ritorno di Tessa e Hardin.