Ancora problemi per Biancaneve: l'attrice Rachel Zegler nella bufera per un post sulle elezioni

Sin dall'annuncio di un nuovo live action in casa Disney, il lungometraggio dedicato a Biancaneve non è partito col piede giusto. Al contrario, è stato ripetutamente travolto dalle polemiche. La prima è stata quella legata all'attrice protagonista, Rachel Zegler, di origini colombiane e polacche, che secondo l'opinione degli utenti web non rispecchiava affatto il prototipo della principessa "dalla pelle bianca come la neve". Una polemica che seguì quella per l'attrice del live action de La sirenetta, remake in carne e ossa in cui Ariel aveva la pelle nera. Ma, se in questo caso, l'etnia della protagonista non era importante perché i tratti somatici di Ariel (a parte i capelli rossi) non erano mai stati specificati, per Biancaneve il discorso è diverso, dal momento che la principessa porta già di per sé un nome che indica un incarnato estremamente pallido. Per gli spettatori, dunque, la scelta di Zegler è stata un'altra mossa verso il politicamente corretto attuata da Disney, sempre più attenta a cercare di non urtare la sensibilità di nessuno. Tra le altre polemiche che hanno investito il film ci sono state quelle sui sette nani che, all'inizio, sembrava non dovessero essere nani ma "creature fantastiche" e la mancanza di un principe azzurro - forse per evitare le polemiche legate al bacio non consensuale che investì la fiaba qualche anno fa. Inoltre, come si legge su Movieplayer, i primi screentest del film non hanno dato risultati ottimali, tanto che il film ha subito dei ritardi perché è stato necessario girare nuove scene che, tuttavia, sembrano non avere la forza di salvare una nave che sta già affondando.

Ora il film è di nuovo nell'occhio del ciclone a causa di dichiarazioni fatte da Rachel Zegler su Instagram nei momenti immediatamente successivi alle elezioni presidenziali che hanno incoronato Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti. Come riporta l'Hollywood Reporter, dopo l'elezione di Trump, Rachel Zegler ha scritto uno sfogo - poi immediatamente cancellato - in cui si leggeva: "Sono senza parole. Altri quattro anni di odio, che ci porteranno verso un mondo nel quale io non voglio vivere, nel quale sarà difficile crescere mia figlia, che la forzerà ad avere un figlio che non vuole. Ci porterà verso un mondo spaventoso. Non dovrei essere così sotto choc, ma lo sono. Ho il cuore spezzato per i miei amici che questa mattina si sono svegliati pieni di paura e io sono qui, con voi, per piangere, urlare e abbracciarsi. [...] La sinistra continua a deluderci nel forgiare un nuovo sentiero che ci porti avanti. Questa sconfitta non sarebbe dovuta succedere e di certo non con uno scarto di voti così ampio."

Tuttavia non sono state le parole di sconforto per la sconfitta a far scatenare il putiferio, ma quelle immediatamente successive. Al suo account social, infatti, Rachel Zegler ha affidato anche una sorta di minaccia quando ha scritto: "Possano i sostenitori di Trump, quelli che lo hanno votato e lo stesso Trump non trovare mai la pace." Nelle storie, inoltre, l'attrice aveva chiesto ai suoi followers di abbandonare in massa X - l'ex Twitter - per creare un danno a Elon Musk, che è stato tra i sostenitori più accaniti di Trump. Il lungo sfogo della Zegler si chiudeva poi con un chiarissimo "Fuck Donald Trump". Le sue parole non sono piaciute nemmeno a Megyn Kelly, giornalista ed ex conduttrice di Fox News, che ha chiesto alla Disney di licenziare l'attrice, dal momento che stava offendendo e minacciando più del 50% del Paese. Ma quella è stata solo la punta dell'iceberg, perché da quel momento in poi l'attrice di Biancaneve è stata colpita da insulti e accuse, al punto da essere costretta non solo a cancellare le sue affermazioni, ma anche a scrivere un post di scuse. In esso si legge: "Vorrei scusarmi sinceramente per il mio post sulle elezioni che ho condiviso su Instagram la scorsa settimana. Ho lasciato che le mie emozioni prendessero il sopravvento. L'odio e la rabbia ci hanno portato ad allontanarci sempre di più dalla pace e dalla comprensione, e sono dispiaciuta di aver contribuito a questa conversazione negativa. Questa settimana è stata emotiva per molti di noi, ma credo fermamente che ognuno abbia il diritto alla propria opinione, anche se differisce dalla nostra. Sono impegnata a contribuire positivamente a un futuro migliore .

" Le sue scuse, però, non sembrano essere state accolte favorevolmente dagli elettori di destra o comunque vicini all'ideologia di Trump, che minacciano di boicottare il film. Potrebbe essere l'ennesima pietra tombale sotto la quale Biancaneve potrebbe dover nascondere il proprio fallimento.