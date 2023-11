In arrivo il film sul giovane Trump: ecco chi interpreterà l'ex presidente Usa

Che sia stato uno dei personaggi più influenti della cultura moderna degli anni ’90 (e non solo) è un dato di fatto. Donald Trump ha segnato una pagina molto importante della storia americana tanto è vero che il Tycoon è riuscito a diventare anche presidente degli Stati Uniti, mandato che è durato solo 4 anni. Ora l’impero di Trump sta precipitando pezzo dopo pezzo a causa dei suoi problemi con la legge ma ciò non toglie nulla alla sua grande influenza su elettori e sull’opinione pubblica. Figura di così vitale importanza che ora si pensa a un film sulla sua “dinastia”. Lo riporta il magazine di Deadline – che si interessa di cinema e serie tv – il quale afferma che sono iniziati i lavori per un lungometraggio dedicato all’ascesa del Tycoon tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Il cast è ancora avvolto nell’ombra, tranne per il protagonista. Una ex stella dei film Marvel è stata scelto per interpretare proprio Donald Trump.

Viene presentato come "un’esplorazione del potere e dell’ambizione" ambientato in un mondo di corruzione e inganno. Il titolo scelto è The Apprentice e racconterà gli sforzi di Trump per costruire la sua attività immobiliare (e poi il suo impero) a New York negli anni ’70 e ’80. Si è scelto però anche di scavare a fondo nella sua relazione di lavoro con il famigerato avvocato Roy Cohn.

Il film, più che altro, non vuole essere solo un biopic dedicato a Donald Trump, ma anche come una storia di un "mentore che traccia le origini di un’importante dinastia americana". E per il ruolo è stato scelto Sebastian Stan. Lanciato in tv nella serie di Gossip Girl (ha preso parte alla stagione 4) ha trovato successo grazie alla Marvel. È stato lui l’attore che ha prestato il volto al Soldato d’inverno, ruolo che ha ripreso poi nell’omonima miniserie disponibile su Disney+. È stato anche Tommy nella serie sullo scandalo sessuale di Pamela Anderson (anche lei su Disney+).

Inoltre, secondo le fonti americane sono stati trovati anche gli interpreti dell’avvocato e soprattutto di Ivana Marie Zelníčková, ovvero la prima moglie di Donald Trump. Dovrebbe trattarsi di Jeremy Strong, la star di Succession, e di Maria Bakalova, attrice candidata all’Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2021 per il sequel di Borat e recentemente “apparsa” anche in Guardiani della Galassia 3 per dare voce al cane Cosmo.