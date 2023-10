Brad Pitt, l'incredibile dono fatto a Jennifer Aniston, fa pensare a un ritorno di fiamma

Quando Brad Pitt e Jennifer Aniston si separarono nel 2005, la notizia colpì al cuore milioni di fan in tutto il mondo tanto da creare delle vere e proprie fazioni, tra team Aniston, e team Jolie, visto che il divorzio avvenne dopo che Brad incontrò Angelina Jolie e si innamorò follemente di lei. Il loro rapporto sanno tutti come è andato a finire tra liti e carte bollate, ma l'altro, quello con la Aniston, che aveva fatto sognare tutti, sembra ora destinato a tornare alla ribalta.

Le prime avvisaglie di un ravvicinamento, sotto gli occhi di tutti, si sono avute durante i SAG Award del 2020 quando non solo i due si abbracciarono sul palco, ma furono paparazzati dietro le quinte felici e sorridenti. Ma ora si svelano i retroscena che portarono a quella sorta di "intimità" a furore di telecamere. A riportare la notizia che fa ben sperare, arriva dal Mirror, ben informato sulla vita delle star che ha dichiarato che l'attore per il 50° compleanno dell'ex moglie, quindi 4 anni fa, le abbia regalato la villa dove i due abitavanoi al tempo del loro matrimonio, dal valore di 79 milioni di dollari.

Brad non ha mai dimenticato Jennifer

Sempre il sito di gossip, ha riportato voci di corridoio che raccontano come Brad abbia ancora un debole per Jennifer e questo regalo non certo comune sarebbe stato il suo modo per riconciliarsi con lei anche a livello sentimentale. Se si guarda poi alle tempistiche con cui è stato fatto, le coincidenze appaiono in realtà come un piano ben congeniato. La Aniston si era separata nel 2018 dall'ex marito Justin Theroux e Brad qualche mese dopo ha fatto di tutto per poter riacquistare la villa di Beverly Hills dove i due avevano vissuto durante i cinque anni di matrimonio per poi regalargliela.

La storia del loro nido d'amore

Dopo la separazione la casa coniugale era stata messa in vendita e questo procurò alla Aniston: " Il peggior dolore del divorzio e il mio più grande rimpianto per non essere riuscita ad acquistata all'epoca ". Ed invece a tutto aveva pensato Brad che durante i festeggiamenti per 50° compleanno della ex, le aveva donato la casa, il cui valore per la Aniston era soprattutto affettivo, ma conti alla mano si è trattato comunque di un regalo da 79 milioni di dollari, non certo spiccioli.

La villa

La casa era stata progettata negli anni '30 da Wallace Neff, architetto di riferimento per il jet set di Hollywood, per i principali attori del tempo, Frederic March e Florence Eldridge. Una volta acquistata, Brad e Jennifer avevano trascorso quasi tre anni a ristrutturarla, aggiungendo pavimenti di marmo riscaldati e una sala cinema. L'ultimo proprietario di questa proprietà di circa 5.000 m2 era un investitore azionario che aveva anche portato il suo tocco personale aggiungendo un'enorme sala da pranzo, un bar con il camino, una grande cucina aperta e un soggiorno che si affaccia sulla piscina.

I rapporti attuali tra i due