"Braven", il successo di Jason Momoa: da Il trono di Spade a Netflix

Braven - Il coraggio è il film d'azione che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. La pellicola vede come protagonista l'attore hawaiano Jason Momoa, che è ormai uno dei volti più riconoscibili del cinema contemporaneo.

Braven - Il coraggioso, la trama

Diretto da Lin Oeding, Braven segue le vicende di Joe Braven (Jason Momoa) un uomo comune che vive in un bosco alla frontiera tra Stati Uniti e Canada. L'uomo si guadagna da vivere facendo il taglialegna, ma ora la sua preoccupazione maggiore riguarda suo padre (Stephen Lang), che sta mostrando i primi segni di una veloce e inarrestabile demenza senile. Per cercare di passare del tempo di qualità con la famiglia, Joe decide di passare un fine settimana in una piccola baita sulle montagne. Ma il week-end sereno e tranquillo che sperava di poter passare con sua figlia e suo padre si trasforma ben presto in un incubo quando la baita viene circondata da una banda di criminali narcotrafficanti. Joe, dunque, dovrà fare di tutto per salvare la sua famiglia da una minaccia sempre più vicina.

Alla scoperta di Jason Momoa

Oggi il nome di Jason Momoa è un nome che la maggior parte degli spettatori conosce molto bene. L'attore, originario di Honolulu, è infatti diventato un volto molto riconoscibile dell'industria cinematografica e uno degli attori più seguiti. Un successo che è arrivato pian piano e che è esploso dopo più di dieci anni di gavetta. Momoa, infatti, ha iniziato a lavorare in modo continuativo dal 1999, quando divenne uno dei protagonisti della serie Baywatch. Stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, l'attore interpretò il personaggio di Jason Ioane per quarantaquattro episodi. Prese poi parte ad alcuni film minori che non gli permisero di arrivare a un pubblico particolarmente vasto o internazionale, come Ritorno a Kauai o Arrivano i Johnson. La svolta per la sua carriera, dopo aver lavorato per quattro anni nella serie Stargate Atlantis arriva nel 2011, quando Jason Momoa viene scelto per interpretare Khal Drogo nella serie tv Il trono di spade (Game of Thrones in lingua originale).

Nel corso dei dieci episodi che compongono la prima stagione de Il trono di spade, Jason Momoa interpreta così magistralmente la figura del guerriero selvaggio di cui si innamora la protagonista Daenerys (interpretata da Emilia Clarke) da entrare con forza nel cuore degli spettatori. Bastano dieci episodi di una serie di così ampio respiro per aprire a Jason Momoa le porte del cosiddetto show business. Nello stesso anno di Game of Thrones, ad esempio, Jason Momoa viene scelto per interpretare Conan il Barbaro nel nuovo adattamento cinematografico. L'anno successivo, poi, lavora al fianco di Sylvester Stallone in Jimmy Bobo - Bullet to the head. Nel corso di quegli anni lavora anche alla serie Red Road e prende parte ad altri lungometraggi, finché nel 2016 arriva la seconda svolta di carriera: Momoa fa il suo ingresso nell'Universo DC quando viene scelto per interpretare Aquaman in Batman v. Superman: Dawn of Justice.

Ruolo che poi riprenderà anche nel 2018 quando esce il film monografico di Aquaman, diretto da James Wan, che rappresenta il maggior successo della DC Comics, diretta competitor della Marvel. Sono state anche completate le riprese di Aquaman 2, la cui uscita in sala è resa complicata dalla presenza di Amber Heard nel cast, attrice che ha perso credibilità dopo la sconfitta al processo contro Johnny Depp per diffamazione. Nel frattempo Jason Momoa ha continuato a lavorare a produzioni che sono state presentate anche a una kermesse importante come la Mostra del Cinema di Venezia: ha lavorato nel film The bad batch e, soprattutto, in Dune di Denis Villeneuve. Mentre è occupato anche con la serie targata Apple See, Jason Momoa ha trovato anche il tempo di lavorare con Netflix, allargando ancora di più il suo bacino d'utenza. Nel 2021 lavora in Sweet Girl, mentre in questi giorni è al numero uno dei film più visti su Netflix con Slumberland-Nel mondo dei sogni. Di fatto, dunque, Jason Momoa è riuscito a costruirsi negli anni una straordinaria carriera che gli ha permesso di spaziare tra generi e produzioni, al punto da diventare una vera e propria star.