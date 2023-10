Cosa c'è in tv il 31 ottobre: 4 consigli per i film da vedere

Nel giorno delle celebrazioni della festa di Halloween sono molti gli spettatori che cercano pellicole adatte all'ambientazione spaventosa. Tuttavia sono molti anche coloro che non sono affatto interessati a storie di streghe, fantasmi e, in generale, a tutto ciò che è riconducibile alla cosiddetta "notte delle streghe". Per questa fetta di pubblico, allora, ecco una breve guida sui film da vedere in tv questa sera.

Film da vedere in tv: cosa c'è stasera

Il presidente - Una storia d'amore

Alle 21.10, su TwentySeven, viene trasmesso Il presidente - Una storia d'amore, film in cui Michael Douglas interpreta il presidente degli Stati Uniti, in pieno clima elettorale. La sua corsa alla Casa Bianca, però, rischia di subire uno stop quando le sue attenzioni vengono attirate da una legale interpretata da Annette Bening, per cui il presidente perderà la testa, distraendosi dalla sua campagna quel tanto che basta per permettere al suo avversario politico (Richard Dreyfuss) di provare a mettergli i bastoni tra le ruote.

Attraverso i miei occhi

Tra i film da vedere stasera in tv c'è Attraverso i miei occhi, che viene trasmesso questa sera alle 21.21 su Canale 5, La pellicola offre un ribaltamento di prospettiva, dal momento che tutta la storia è raccontata dal punto di vista del cane Enzo (in originale doppiato da Kevin Costner), che racconta gli alti e bassi della vita del suo padrone (Milo Ventimiglia), dal lutto alla battaglia per ottenere l'affidamento di sua figlia, mentre intanto insegue il sogno di lavorare in Italia per la Ferrari.

L'avversario

Tra le storie più potenti e straordinarie della letteratura d'inchiesta e della cultura c'è quella che lo scrittore Emmanuel Carrère ha raccontato nel libro L'avversario, diventato poi un film con Daniel Auteuil e il François Cluzet di Quasi Amici, che va in onda questa sera alle 22.10 su Rai Storia. La storia (vera) è quella di un uomo che, dopo essersi fatto credere un medico per anni dalla sua famiglia e dai suoi amici, finisce con l'uccidere la sua famiglia e i suoi genitori, nello sconcerto generale.

Monster

A chiudere la lista dei consigli dei film da vedere stasera in tv c'è Monster, altra pellicola che, al pari de L'avversario, racconta una storia vera. Nello specifico, quella di Aileen Wuornos, interpretata da Charlize Theron, una donna dall'infanzia terribile che ha cominciato a prostituirsi in tenera età e che è sul punto di suicidarsi. L'incontro con Selby Wall (Christina Ricci) cambia però le sue prospettive. Mentre tra le due inizia una relazione, Aileen viene violentata e picchiata da un cliente che lei, per autodifesa, uccide. Sarà solo l'inizio di una vera e propria strage perpetrata dalla prostituta contro i clienti che adesca e deruba. L'appuntamento è alle 22.40 su Rai Movie.